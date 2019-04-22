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Алена Хмельницкая, Виктория Шелягова и другие знаменитости приняли участие в кулинарном баттле

На днях в Novikov School состоялась гастрономическая битва Charity Battle.food edition, в которой приняли участие многие известные светские персонажи.
Алла Вербер и Иван Ургант
Алла Вербер и Иван Ургант

С 2018-го фонд «Друзья» организовывает рок-баттлы, к которым в этом году присоединился баттл гастрономический. Первый Charity Battle.food edition состоялся на днях в Novikov School.

Как и прежде, в мероприятии приняло участие немало знаменитых персон Москвы.

Ирена Понарошку
Ирена Понарошку

В соревновании, целью которого было узнать, кто кого «переготовит», проявили себя Алена Хмельницкая, Борис Зарьков, Татьяна Арно, Наталья Синдеева, Алена Долецкая и многие другие светские персонажи. Соперники были поделены на четыре команды, а победителя выбирали все собравшиеся путем голосования.

Ведущими на мероприятии были Иван Ургант и Ирена Понарошку. Пока звезды соревновались, не покладая ножей, другие гости мероприятия наблюдали за процессом, фотографировались в неоновом туннеле от Альфа Private и пытались выиграть сувенир на плинкоборде «Индилайт».

К слову, в этот день чествовали и недавних именинников — свечи задули Иван Ургант и Ян Яновский.

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22 апреля 2019
Текст Woman.ru
Фото Пресс-служба
Теги

Софико Шеварднадзе, Марина Жигалова-Озкан, Мария Федорова, Татьяна Арно, Маша Цигаль, Наталья Синдеева, Екатерина Одинцова, Дарья Веледеева, Виктория Борисевич, Алена Хмельницкая, Артем Королев, Александр Раппопорт, Алена Долецкая, Иван Ургант

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кто все эти люди ? Зачем нам гострономическая фигня ....

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