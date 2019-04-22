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Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие знаменитости на чаепитии с князем Георгием Михайловичем

21 апреля в Москве прошло торжественное чаепитие в честь визита в Россию Великого князя Георгия Михайловича. Гостями мероприятия стали Надежда Оболенцева, Полина Аскери и другие селебрити.
Великий князь Георгий Михайлович
Великий князь Георгий Михайлович

Великий князь Георгий Михайлович, наследник Главы Российского Императорского дома, не раз посещал Россию с официальным визитом. В очередной выход монаршей особы в свет — 21 апреля — журнал Tatler собрал звезд в столичном ресторане Bolshoi, где прошло торжественное чаепитие.

Среди знаменитых гостей можно было встретить Яну Рудковскую, Светлану Бондарчук, Надежду Оболенцеву, Марианну Максимовскую, Василия Борисова, Екатерину Одинцову с дочерью Диной, Полину Аскери и других светских персон.

Практически все селебрити пришли на чаепитие с семьями, ведь в этот день праздновалось Вербное воскресенье. Князь Георгий Михайлович обратился к гостям и поздравил всех с этим праздником, пожелав благополучия, добра и счастья.

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22 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Виталий Козак, Илона Столье, Ольга Карпуть, Александр Терехов, Александр Раппопорт, Анастасия Рагозина, Михаил Друян, Юлия Визгалина, Анжелика Тиманина, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Виктория Борисевич, Марианна Максимовская, Алла Акперова, Расим Акперов, Марк Тишман, Юлия Прудько, Надежда Оболенцева, Марина Жигалова-Озкан, Наталья Якимчик, Полина Аскери, Ксения Соловьева, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская

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