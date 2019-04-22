Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие знаменитости на чаепитии с князем Георгием Михайловичем

21 апреля в Москве прошло торжественное чаепитие в честь визита в Россию Великого князя Георгия Михайловича. Гостями мероприятия стали Надежда Оболенцева, Полина Аскери и другие селебрити.

Великий князь Георгий Михайлович

Великий князь Георгий Михайлович, наследник Главы Российского Императорского дома, не раз посещал Россию с официальным визитом. В очередной выход монаршей особы в свет — 21 апреля — журнал Tatler собрал звезд в столичном ресторане Bolshoi, где прошло торжественное чаепитие.



Среди знаменитых гостей можно было встретить Яну Рудковскую, Светлану Бондарчук, Надежду Оболенцеву, Марианну Максимовскую, Василия Борисова, Екатерину Одинцову с дочерью Диной, Полину Аскери и других светских персон.

Практически все селебрити пришли на чаепитие с семьями, ведь в этот день праздновалось Вербное воскресенье. Князь Георгий Михайлович обратился к гостям и поздравил всех с этим праздником, пожелав благополучия, добра и счастья.