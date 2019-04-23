Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Брэдли Купер и другие суперзвезды на премьере фильма «Мстители: Финал»

В понедельник вечером в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера заключительной части «Мстителей». Первыми увидеть, чем же закончатся приключения команды супергероев, собрались исполнители всех главных ролей и звездные поклонники фильма.
На мероприятие многие гости пришли с возлюбленными. На фиолетовой ковровой дорожке позировали братья Хемсворты со своими супругами Майли Сайрус и Эльзой Патаки, Роберт Дауни-младший с любимой женой Сьюзанн, Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер. В центре внимания оказалась и Скарлетт Йоханссон, которую в этот вечер сопровождал бойфренд Колин Жост.
А вот Брэдли Купер позировал в одиночестве. Где же его красавица Ирина Шейк?
Кто еще был замечен в LACC на премьере финальной истории про приключения супергероев, смотрите в нашей фотогалерее.