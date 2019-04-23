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Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Брэдли Купер и другие суперзвезды на премьере фильма «Мстители: Финал»

Если бы мы не знали, что церемония «Оскар» проходит в феврале, то подумали бы, что организаторы перенесли ее на 22 апреля. В этот день в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Мстители: Финал» собрались многие голливудские звезды. 

В понедельник вечером в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера заключительной части «Мстителей». Первыми увидеть, чем же закончатся приключения команды супергероев, собрались исполнители всех главных ролей и звездные поклонники фильма. 

Бри Ларсон (в Celine)<br><br>
Бри Ларсон (в Celine)

На мероприятие многие гости пришли с возлюбленными. На фиолетовой ковровой дорожке позировали братья Хемсворты со своими супругами Майли Сайрус и Эльзой Патаки, Роберт Дауни-младший с любимой женой Сьюзанн, Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер. В центре внимания оказалась и Скарлетт Йоханссон, которую в этот вечер сопровождал бойфренд Колин Жост. 

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон (в Atelier Versace)<br>
Колин Жост и Скарлетт Йоханссон (в Atelier Versace)

А вот Брэдли Купер позировал в одиночестве. Где же его красавица Ирина Шейк? 

Кто еще был замечен в LACC на премьере финальной истории про приключения супергероев, смотрите в нашей фотогалерее. 

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23 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Майли Сайрус, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Крис Эванс, Джош Бролин, Лиам Хемсворт, Saint Laurent Paris, Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Эльза Патаки, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Прэтт, Зои Салдана, Givenchy, Мэтт Дэймон, Карен Гиллан, Роберт Дауни-младший, Эванджелин Лилли, Натали Портман, Dior, Гвинет Пэлтроу, Брэдли Купер

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Приятно посмотреть ))) !

  • Кроме Скарлет все странноваты, Скарлет после развода расцвела и наконец отрастила волосы

  • Почти все понравились. Только Майли Сайрус как-то не очень выглядит, колхозно

  • какие все хорошенькие. а ножки у Гвинет - ну загляденье, хотя ее не люблю саму))) скарлет прям съесть охота - аппетитная такая . счастливые люди, снимаются в качественном кино, получают хорошие деньги, солнышко у них светит . рада за них

  • А теперь сравните как выглядят наши "звезды" на московском кинофестивале. Но откровенно сказать сравнивать нечего. Наш колхоз он и в центре Москвы колхозом остается, выглядя дешево, бедно и неказисто. Иногда кажется что стремление отечественных звездулек походить на голливудских звезд можно сравнить с небритой подмышкой, которую усиленно брызгуют дорогим парфюмом.

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