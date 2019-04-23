Джиджи Хадид устроила джинсовую вечеринку в честь своего 24-летия

23 апреля всемирно известной модели Джиджи Хадид исполнилось 24 года. В честь своего дня рождения знаменитость устроила вечеринку с бургерами в ресторане L'Avenue в Нью-Йорке и попросила всех гостей одеться только в джинсы.

Джиджи Хадид

Отметить свой очередной день рождения Джиджи Хадид решила с привычным размахом. В понедельник вечером одна из самых востребованных нынче моделей собрала звездных друзей и членов семьи в центре Нью-Йорка, в ресторане L'Avenue.

Поздравить модель с праздником собрались ее друзья и члены семьи

Вечеринка хоть и проходила во французском ресторане, стиль праздника был чисто американским: дресс-кодом стали вещи из денима, а из угощений были бургеры и картошка фри. Именинница появилась в белом кроп-топе и рваных джинсах.

Подруги модели Эшли Грэм, Хейли Стейнфилд, Оливия Калпо и другие также достали из гардероба свои самые модные джинсы. А вот Тейлор Свифт проигнорировала просьбу именинницы, появившись в твидовом пиджаке и юбке с цветочным принтом.

К поздравлениям друзей присоединились и подписчики знаменитости, которые наблюдали за происходящим на вечеринке в инстаграм-историях. Мы также поздравляем Джиджи с днем рождения и желаем еще больших успехов в мире моды!