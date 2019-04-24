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Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle

23 апреля журнал InStyle провел традиционный ужин в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. Мероприятие посетили Равшана Куркова, Маруся Фомина и другие знаменитости. 
Равшана Куркова
Равшана Куркова

Журнал InStyle традиционно принимает участие в Московском Международном кинофестивале. Этот год не стал исключением. 23 апреля прошел Gala Dinner, на котором в восьмой раз была вручена премия журнала. Хрустальную статуэтку вручала главный редактор Юрате Гураускайте.

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова

Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости. Все гостьи выбрали столь элегантные наряды, что от них было невозможно оторвать взгляд.

За музыкальную составляющую вечера отвечали группа Uma2rman и Дарья Антонюк. Гости танцевали, подпевали чувственным песням, смеялись и весело проводили время. 

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24 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ян Гэ, Сабина Ахмедова, Милана Королева, Любовь Аксенова (Новикова), Маргарита Лиева, Марина Жигалова-Озкан, Равшана Куркова, Игорь Чапурин, Анастасия Рагозина, Дарья Михалкова, Ясмина Муратович, Ирина Апексимова, Юрате Гураускайте, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Екатерина Вилкова, Владимир Кристовский, Виктория Шелягова, Снежана Георгиева

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