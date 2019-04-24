Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle

23 апреля журнал InStyle провел традиционный ужин в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. Мероприятие посетили Равшана Куркова, Маруся Фомина и другие знаменитости.

Равшана Куркова

Журнал InStyle традиционно принимает участие в Московском Международном кинофестивале. Этот год не стал исключением. 23 апреля прошел Gala Dinner, на котором в восьмой раз была вручена премия журнала. Хрустальную статуэтку вручала главный редактор Юрате Гураускайте.

Сабина Ахмедова

Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости. Все гостьи выбрали столь элегантные наряды, что от них было невозможно оторвать взгляд.

За музыкальную составляющую вечера отвечали группа Uma2rman и Дарья Антонюк. Гости танцевали, подпевали чувственным песням, смеялись и весело проводили время.