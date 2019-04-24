Гала-вечер Time 100: Эмилия Кларк пришла в прозрачном платье, а Тейлор Свифт оголила плечи

Не так давно журнал Time опубликовал новую версию списка самых влиятельных представителей шоу-бизнеса. А на днях лучшие из лучших собрались на торжественном гала-вечере.

Эмилия Кларк



В Нью-Йорке, в знаменитом Линкольн-центре состоялось ежегодное мероприятие Time 100 Gala, уже 15-е по счету. На вечере чествовали звезд, которых известное издание включило в список самых влиятельных в этом году.

Наоми Кэмпбелл

Так, среди собравшихся была звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк. Актриса оказалась в числе самых эффектно одетых звезд. Выбор Кларк пал на красное платье с полупрозрачным лифом и пышной юбкой.



Не менее круто выглядела Наоми Кэмпбелл, хотя ее стратегия была другой — супермодель надела максимально закрытый наряд, но сделала ставку на блеск, благодаря чему сразу привлекла внимание репортеров.

Также на гала-вечере присутствовали Тэйлор Свифт, Джулианна Мур, Бри Ларсон, Хелена Кристенсен и другие знаменитости.