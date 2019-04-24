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Светлана Устинова, Александр Петров и другие знаменитости поздравили телеканал «Дождь» с днем рождения

23 апреля в Известиях Холл состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню рождения телеканала «Дождь». Событие посетили Наргиз, Леонид Барац и другие известные личности.
Светлана Устинова, Илья Стюарт
Светлана Устинова и Илья Стюарт

На днях отечественному телеканалу «Дождь» исполнилось 9 лет. 23 апреля в центре Москвы собралась тусовка из звезд шоу-бизнеса, чтобы отметить это событие.

Среди приглашенных гостей были Светлана Устинова и Илья Стюарт, Александр Петров, Наргиз, Наталья Синдеева и многие другие знаменитости. Пока на сцене выступали «Моя Мишель» и Brainstorm, звезды весело проводили время: подпевали известным песням, танцевали и просто общались между собой.

Александр Петров
Александр Петров

За весь вечер прозвучало множество поздравлений от гостей праздника. «Кроме здоровья и долгих лет жизни желаю телеканалу какой-то сбалансированной позиции.Что касается девяти лет — скоро наступит юность, мутирует голос и начнутся девушки. А с этим нужно осторожней», — шуточно выступил актер Леонид Барац.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и так же желаем творческих успехов телеканалу!

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24 апреля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба
Теги

Ольга Ефремова, Михаил Друян, Оксана Бондаренко, Александр Петров, Павел Артемьев, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Ирина Хакамада, Андрей Смоляков, Леонид Барац, Татьяна Ткачук, Павел Табаков, Наргиз Закирова, Надежда Оболенцева

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