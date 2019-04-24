Сати Казанова, Ксения Алферова, Катерина Шпица и другие гости светского завтрака

День нужно начинать красиво! Именно так поступили гости совместного завтрака Omega и Novikov Group, оказавшиеся во вторник утром в ресторане Bolshoi. Именно там им был презентован второй совместный фотопроект часового бренда и ресторанного холдинга.
В меню значились не только пышные сырники и полезные тосты с авокадо, но и фирменные десерты ресторана Bolshoi, а также утонченные часы из новой коллекции Omega Constellation Manhattan.
Гостями мероприятия стали Сати Казанова, Катерина Шпица, Ольга Ушакова, Артем Королев и многие другие друзья и поклонники марки Omega.