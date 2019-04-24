Сати Казанова, Ксения Алферова, Катерина Шпица и другие гости светского завтрака

Светскими в Москве бывают не только ужины и обеды, но и завтраки. Один из таких состоялся утром 23 апреля и собрал многих представителей мира моды, шоу-бизнеса, кино и спорта. За сытными сырниками и круассанами с нежнейшим лососем гости оценили совместный фотопроект часового бренда Omega и компании Novikov Group.



Константин и Алина Крюковы

День нужно начинать красиво! Именно так поступили гости совместного завтрака Omega и Novikov Group, оказавшиеся во вторник утром в ресторане Bolshoi. Именно там им был презентован второй совместный фотопроект часового бренда и ресторанного холдинга.

Сати Казанова

В меню значились не только пышные сырники и полезные тосты с авокадо, но и фирменные десерты ресторана Bolshoi, а также утонченные часы из новой коллекции Omega Constellation Manhattan.

Гостями мероприятия стали Сати Казанова, Катерина Шпица, Ольга Ушакова, Артем Королев и многие другие друзья и поклонники марки Omega.