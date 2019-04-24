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Сати Казанова, Ксения Алферова, Катерина Шпица и другие гости светского завтрака

Светскими в Москве бывают не только ужины и обеды, но и завтраки. Один из таких состоялся утром 23 апреля и собрал многих представителей мира моды, шоу-бизнеса, кино и спорта. За сытными сырниками и круассанами с нежнейшим лососем гости оценили совместный фотопроект часового бренда Omega и компании Novikov Group.
Константин и Алина Крюковы
Константин и Алина Крюковы

День нужно начинать красиво! Именно так поступили гости совместного завтрака Omega и Novikov Group, оказавшиеся во вторник утром в ресторане Bolshoi. Именно там им был презентован второй совместный фотопроект часового бренда и ресторанного холдинга. 

Сати Казанова
Сати Казанова

В меню значились не только пышные сырники и полезные тосты с авокадо, но и фирменные десерты ресторана Bolshoi, а также утонченные часы из новой коллекции Omega Constellation Manhattan.

Гостями мероприятия стали Сати Казанова, Катерина Шпица, Ольга Ушакова, Артем Королев и многие другие друзья и поклонники марки Omega. 

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24 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Novikov Group
Теги

Алина Крюкова (Алексеева), Константин Крюков, Артем Королев, Константин Андрикопулос, Татьяна Рогаченко, Снежина Кулова, Оксана Бондаренко, Мария Лобанова, Ясмина Муратович, Мари Коберидзе, Катя Добрякова, Карина Ошроева, Ольга Якубович, Юлия Прудько, Анастасия Меськова, Егор Бероев, Ксения Алферова, Анжелика Тиманина, Ольга Ушакова, Катерина Шпица

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  • Крюковы хоть бы домой иногда заходили...

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