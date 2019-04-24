Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Владимир Яглыч, Ирина Горбачева и другие звезды первыми оценили фильм «Мстители. Финал»

На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялась предпремьера самого ожидаемого фильма этого года «Мстители. Финал». Событие посетили певица Зара, Любовь Аксенова и другие отечественные селебрити.
Владимир Яглыч, Антонина Паперная
Антонина Паперная и Владимир Яглыч

Каждый поклонник киновселенной Marvel мечтает скорее увидеть завершающий фильм «Мстители. Финал». И только избранным посчастливилось посмотреть блокбастер раньше официальной премьеры.  

Сейчас в Москве проходит 41-й Московский Международный кинофестиваль. В рамках ежегодного мероприятия 23 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел предпремьерный показ фильма «Мстители. Финал».

Певица Зара
Певица Зара

Первые ряды заняли Владимир Яглыч и Антонина Паперная, певица Зара с сыновьями, Ирина Горбачева, Любовь Аксенова, Екатерина Гусева и другие знаменитые любители кино. 

Все звезды остались в восторге от развязки мировой саги. А нам, как и всем остальным фанатам «Мстителей», остается только ждать премьеру фильма. В России на большой экран кинолента выходит 29 апреля.

Перейти к обсуждению


24 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Любовь Аксенова (Новикова), Певица Зара, Владимир Яглыч, Александр Олейников, Ирина Горбачева, Алексей Гаврилов, Екатерина Гусева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.