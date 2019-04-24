Владимир Яглыч, Ирина Горбачева и другие звезды первыми оценили фильм «Мстители. Финал»

Каждый поклонник киновселенной Marvel мечтает скорее увидеть завершающий фильм «Мстители. Финал». И только избранным посчастливилось посмотреть блокбастер раньше официальной премьеры.
Сейчас в Москве проходит 41-й Московский Международный кинофестиваль. В рамках ежегодного мероприятия 23 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел предпремьерный показ фильма «Мстители. Финал».
Первые ряды заняли Владимир Яглыч и Антонина Паперная, певица Зара с сыновьями, Ирина Горбачева, Любовь Аксенова, Екатерина Гусева и другие знаменитые любители кино.
Все звезды остались в восторге от развязки мировой саги. А нам, как и всем остальным фанатам «Мстителей», остается только ждать премьеру фильма. В России на большой экран кинолента выходит 29 апреля.