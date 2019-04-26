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Закрытие ММКФ-2019: Навка, Кожевникова и другие звезды блеснули в летних платьях благодаря неожиданно жаркой погоде

25 апреля состоялось закрытие 41-го Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке были замечены Татьяна Навка, Ирина Безрукова, Белла Потемкина и другие звезды. 
Татьяна Навка
Татьяна Навка

41-й Московский международный кинофестиваль подошел к концу. Последние семь дней были — в прямом смысле — наполнены кино. Традиционные вечеринки также не давали скучать представителям кинотусовки. 

25 апреля состоялось закрытие фестиваля.

Церемонию в Театре мюзикла посетили многие знаменитости. Так, по красной дорожке прошлись Татьяна Михалкова, Ирина Безрукова, Альбина Джанабаева, Татьяна Навка, Анна Снаткина, Елена Захарова и другие звезды. 

Члены жюри ММКФ-2019
Члены жюри ММКФ-2019

В этот вечер, в отличии от церемонии открытия, погода благоволила: светило солнце, и 20 градусов тепла ощущались как все 25. Наконец, актрисы смогли позволить себе открытые летние платья без верхней одежды. Образы, признаться, получились очень интересными. 

Увы, Никита Сергеевич Михалков не появился и на красной дорожке закрытия фестиваля. Тем не менее режиссер ждал всех гостей и участников кинособытия внутри Театра. 

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26 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Екатерина Архарова, Роман Архипов, Алиса Толкачева, Анна Слю, Ирина Безрукова, Елена Бирюкова, Сати Казанова, Виталий Гогунский, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Яна Крайнова, Юрате Гураускайте, Ирина Апексимова, Мария Лемешева, Анжелика Тиманина, Ясмина Муратович, Михаил Дорожкин, Алена Чехова, Юлия Хлынина, Екатерина Гусева, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Анастасия Меськова, Юлия Беретта, Марина Александрова, Алла Вербер, Альбина Джанабаева, Татьяна Михалкова, Елена Захарова, Алиса Хазанова, Ольга Якубович, Белла Потемкина, Анна Горшкова, Дарья Повереннова, Рената Пиотровски, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Катерина Шпица, Екатерина Волкова («Воронины»), Мария Кожевникова, Егор Бероев, Ксения Алферова

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