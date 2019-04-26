Закрытие ММКФ-2019: Навка, Кожевникова и другие звезды блеснули в летних платьях благодаря неожиданно жаркой погоде

25 апреля состоялось закрытие 41-го Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке были замечены Татьяна Навка, Ирина Безрукова, Белла Потемкина и другие звезды.

Татьяна Навка

41-й Московский международный кинофестиваль подошел к концу. Последние семь дней были — в прямом смысле — наполнены кино. Традиционные вечеринки также не давали скучать представителям кинотусовки.

25 апреля состоялось закрытие фестиваля.

Церемонию в Театре мюзикла посетили многие знаменитости. Так, по красной дорожке прошлись Татьяна Михалкова, Ирина Безрукова, Альбина Джанабаева, Татьяна Навка, Анна Снаткина, Елена Захарова и другие звезды.

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В этот вечер, в отличии от церемонии открытия, погода благоволила: светило солнце, и 20 градусов тепла ощущались как все 25. Наконец, актрисы смогли позволить себе открытые летние платья без верхней одежды. Образы, признаться, получились очень интересными.

Увы, Никита Сергеевич Михалков не появился и на красной дорожке закрытия фестиваля. Тем не менее режиссер ждал всех гостей и участников кинособытия внутри Театра.