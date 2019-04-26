Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили и другие селебрити на светском ужине

Уникальная архитектура, камин и вид из окна на весеннюю Москву — что же еще может украсить столь прекрасный вечер? Только встреча с давними друзьями. Именно в такой атмосфере и прошла презентация винтажной коллекции 2008 года от Dom Pérignon, которая состоялась 25 апреля в особняке Mon Cher.
Звездными гостями стали Рената Литвинова, Александр Терехов, Снежана Георгиева, Оксана Бондаренко, Любовь Инженевская и многие другие отечественные селебрити.
Пока на сцене выступала группа «Моя Мишель», гости танцевали, общались и пробовали эксклюзивные напитки. Разочарованным не ушел никто.