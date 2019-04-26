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Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили и другие селебрити на светском ужине

25 апреля в особняке Mon Cher состоялся светский ужин с дегустацией нового винтажного вина от Dom Perignon. Презентацию посетили Снежана Георгиева, Александр Терехов и другие представители шоу-бизнеса.
Александр Терехов, Любовь Инженевская
Александр Терехов и Любовь Инженевская

Уникальная архитектура, камин и вид из окна на весеннюю Москву — что же еще может украсить столь прекрасный вечер? Только встреча с давними друзьями. Именно в такой атмосфере и прошла презентация винтажной коллекции 2008 года от Dom Pérignon, которая состоялась 25 апреля в особняке Mon Cher.

Снежана Георгиева, Рената Литвинова
Снежана Георгиева и Рената Литвинова

Звездными гостями стали Рената Литвинова, Александр Терехов, Снежана Георгиева, Оксана Бондаренко, Любовь Инженевская и многие другие отечественные селебрити.

Пока на сцене выступала группа «Моя Мишель», гости танцевали, общались и пробовали эксклюзивные напитки. Разочарованным не ушел никто.

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26 апреля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба
Теги

Татьяна Рогаченко, Михаил Друян, Оксана Бондаренко, Рената Литвинова, Илона Столье, Снежана Георгиева, Игорь Григорьев, Ольга Карпуть, Екатерина Мухина, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили

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