Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили и другие селебрити на светском ужине

25 апреля в особняке Mon Cher состоялся светский ужин с дегустацией нового винтажного вина от Dom Perignon. Презентацию посетили Снежана Георгиева, Александр Терехов и другие представители шоу-бизнеса.

Александр Терехов и Любовь Инженевская

Уникальная архитектура, камин и вид из окна на весеннюю Москву — что же еще может украсить столь прекрасный вечер? Только встреча с давними друзьями. Именно в такой атмосфере и прошла презентация винтажной коллекции 2008 года от Dom Pérignon, которая состоялась 25 апреля в особняке Mon Cher.

Снежана Георгиева и Рената Литвинова

Звездными гостями стали Рената Литвинова, Александр Терехов, Снежана Георгиева, Оксана Бондаренко, Любовь Инженевская и многие другие отечественные селебрити.

Пока на сцене выступала группа «Моя Мишель», гости танцевали, общались и пробовали эксклюзивные напитки. Разочарованным не ушел никто.