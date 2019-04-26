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Рудковская, Водонаева, Клюкина и другие звезды на вечеринке Linda Farrow

25 апреля в Москве прошла вечеринка Linda Farrow в честь открытия pop-up бренда в Aizel. Презентацию посетили Мария Миногарова, Влад Лисовец и другие отечественные селебрити.
Дарья Клюкина
Дарья Клюкина

25 апреля состоялся запуск легендарного британского бренда Linda Farrow в концепт-сторе Aizel. По этому случаю светская Москва собралась на вечеринке в стиле Circus и поздравила Айсель Трудел и креативного директора Linda Farrow Саймона Яблона.

Мария Миногарова
Мария Миногарова

Звездными гостями вечера стали Яна Рудковская, Влад Лисовец, Игорь Гуляев, Полина Киценко, Мария Миногарова, Полина Фаворская и многие другие представители российского шоу-бизнеса.

Весь вечер гости общались и танцевали, наслаждаясь необычными коктейлями и изысканными закусками.

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26 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Сергей Аутраш
Теги

Айсель Трудел, Яна Рудковская, Виктория Короткова, Константин Андрикопулос, Антонина Шаповалова, Полина Фаворская, Полина Киценко, Алена Водонаева, Игорь Гуляев, Влад Лисовец

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