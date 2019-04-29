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Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье

На днях в Нью-Йорке стартовал ежегодный кинофестиваль Tribeca, собравший немало знаменитостей. Среди гостей была и Марго Робби, поразившая публику появлением в прозрачном кружевном комбинезоне.
Марго Робби
Марго Робби всегда становится звездой красных дорожек

С прошлой недели в Нью-Йорке проходит ежегодный международный кинофестиваль Tribeca — одно из престижных событий киноиндустрии США. В минувшие выходные показы в рамках фестиваля посетило множество мировых звезд.

Среди приглашенных была и 28-летняя Марго Робби. Знаменитость представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является. 

Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом.

Марго с первой минуты обратила на себя все внимание фотографов. А поклонники, увидев ее фото, сразу же задались вопросом: есть ли под этим прозрачным нарядом нижнее белье?

Смелый наряд выбивался из привычных луков, ведь обычно звезда выбирает элегантные платья, подчеркивающие ее фигуру, но тут решила дать жару.

Также на мероприятии успели побывать Эмбер Херд, Дженнифер Лоуренс, Синтия Никсон, Рами Малек, Джаред Лето и сам основатель кинофестиваля — Роберт де Ниро.  

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29 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Марго Робби

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Гость 2019-04-27 14:21:00
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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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Гость 2019-04-28 13:50:00
144
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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Гость 2019-04-27 13:47:00
136
Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
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