Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье

На днях в Нью-Йорке стартовал ежегодный кинофестиваль Tribeca, собравший немало знаменитостей. Среди гостей была и Марго Робби, поразившая публику появлением в прозрачном кружевном комбинезоне.

Марго Робби всегда становится звездой красных дорожек

С прошлой недели в Нью-Йорке проходит ежегодный международный кинофестиваль Tribeca — одно из престижных событий киноиндустрии США. В минувшие выходные показы в рамках фестиваля посетило множество мировых звезд.



Среди приглашенных была и 28-летняя Марго Робби. Знаменитость представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является.



Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом.

Марго с первой минуты обратила на себя все внимание фотографов. А поклонники, увидев ее фото, сразу же задались вопросом: есть ли под этим прозрачным нарядом нижнее белье?

Смелый наряд выбивался из привычных луков, ведь обычно звезда выбирает элегантные платья, подчеркивающие ее фигуру, но тут решила дать жару.

1 2 3 4 5 6 7 Марго Робби появилась на кинофестивале Tribeca-2019

Также на мероприятии успели побывать Эмбер Херд, Дженнифер Лоуренс, Синтия Никсон, Рами Малек, Джаред Лето и сам основатель кинофестиваля — Роберт де Ниро.