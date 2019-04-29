Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье

С прошлой недели в Нью-Йорке проходит ежегодный международный кинофестиваль Tribeca — одно из престижных событий киноиндустрии США. В минувшие выходные показы в рамках фестиваля посетило множество мировых звезд.
Среди приглашенных была и 28-летняя Марго Робби. Знаменитость представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является.
Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом.
Смелый наряд выбивался из привычных луков, ведь обычно звезда выбирает элегантные платья, подчеркивающие ее фигуру, но тут решила дать жару.
Также на мероприятии успели побывать Эмбер Херд, Дженнифер Лоуренс, Синтия Никсон, Рами Малек, Джаред Лето и сам основатель кинофестиваля — Роберт де Ниро.