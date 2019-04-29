Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Жасмин и другие звезды на юбилейном концерте Стаса Михайлова

28 апреля в Кремле прошло грандиозное шоу в честь 50-летия Стаса Михайлова. Поздравить музыканта и послушать его знаменитые песни в живом исполнении пришли многие знаменитости.

Стас Михайлов



27 апреля Стасу Михайлову исполнилось 50 лет. В честь юбилея певец организовал масштабный концерт, пригласив на него многочисленных звездных друзей.

Воскресным вечером в Кремлевском дворце было не протолкнуться. Гости томились в ожидании встречи с кумиром. А чтобы занять время, фотографировались. Весьма оригинальным было оформление зоны, где собирались именитые гости — позировали они на фоне стены, расписанной названиями песен юбиляра и логотипами «Стас Михайlove».

На мероприятии присутствовали и другие фотозоны: например, комната со множеством картонных фигур именинника или фон для съемки в виде огромного черно-белого пасхального яйца.

Юбилейный концерт посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Григорий Лепс, Тамара Гвердцители — вот лишь некоторые из именитых гостей.