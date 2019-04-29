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Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Жасмин и другие звезды на юбилейном концерте Стаса Михайлова

28 апреля в Кремле прошло грандиозное шоу в честь 50-летия Стаса Михайлова. Поздравить музыканта и послушать его знаменитые песни в живом исполнении пришли многие знаменитости.
Стас Михайлов<br>
Стас Михайлов

27 апреля Стасу Михайлову исполнилось 50 лет. В честь юбилея певец организовал масштабный концерт, пригласив на него многочисленных звездных друзей.

Воскресным вечером в Кремлевском дворце было не протолкнуться. Гости томились в ожидании встречи с кумиром. А чтобы занять время, фотографировались. Весьма оригинальным было оформление зоны, где собирались именитые гости — позировали они на фоне стены, расписанной названиями песен юбиляра и логотипами «Стас Михайlove».

На мероприятии присутствовали и другие фотозоны: например, комната со множеством картонных фигур именинника или фон для съемки в виде огромного черно-белого пасхального яйца.

Юбилейный концерт посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Григорий Лепс, Тамара Гвердцители — вот лишь некоторые из именитых гостей.

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29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, Instagram
Теги

Юрий Аксюта, Ида Достман, Олеся Бословяк, Татьяна Навка, Певица Жасмин, Певица Зара, Тамара Гвердцители, Сергей Жуков, Регина Бурд, Ольга Кабо, Алика Смехова, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Виктор Дробыш, Эмин Агаларов, Инна Михайлова (Канчельскис), Филипп Киркоров

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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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Гость 2019-04-27 13:47:00
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