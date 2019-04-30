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Кэти Холмс, Диана Крюгер и другие мировые знаменитости на ужине Chanel

С прошлой недели в Нью-Йорке проходит кинофестиваль Tribeca. В рамках мероприятия проводятся не только премьерные показы, но и модные вечеринки. Так, на днях состоялся торжественный ужин Chanel, на котором присутствовали Кара Дельвинь, Саша Лусс и другие звезды.
Кара Дельвинь
Кара Дельвинь

Мир моды столкнулся с миром кино: 29 апреля в Нью-Йорке прошел ежегодный традиционный ужин Chanel. Вечеринка прошла в рамках кинофестиваля Tribeca-2019. 

Саша Лусс
Саша Лусс

Это мероприятие бренд проводит уже в 14-й раз. В этом году все гости собрались в ресторане Balthazar. На вечере можно было встретить Кэти Холмс, Диану Крюгер, Кару Дельвинь, Роберта де Ниро и других звезд. Как обычно, модницы сделали ставку на наряды от Chanel.

Знаменитости обсуждали не только новости киноиндустрии, но и последние коллекции модного Дома. А чей образ понравился вам больше всего?

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30 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
Теги

Зои Дойч, Роберт де Ниро, Марк Ронсон, Александр Скарсгард, Хлое Севиньи, Зак Позен, Саша Лусс, Кара Дельвинь, Диана Крюгер, Кэти Холмс

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем они все в мини нарядились с такими ногами?

  • Хлое Севиньи🤤😨😨как так можно одеться?

  • Как же офигенно выглядят ЕСТЕСТВЕННЫЕ широкие и густые брови. Я про Кару. И как же ужасно выглядит нечто нарисованное или зататуированное. Нелепо и смешно. Ну нет у тебя широких бровей, значит, нет. Но нет, рисуют, стараются, в тренде хотят быть. Такие женщины мне напоминают мою сестру, которая покупала себе лифчики большого размера при своем нулевом, запихивала внутрь носовые платки, чтобы чашки не проминались, надевала сверху футболку и гордо ходила. Но сестре тогда лет 13 было, а с бровями позорятся тетки любого возраста.🙈

  • Гость

    Как же офигенно выглядят ЕСТЕСТВЕННЫЕ широкие и густые брови. Я про Кару. И как же ужасно выглядит нечто нарисованное или зататуированное. Нелепо и смешно. Ну нет у тебя широких бровей, значит, нет. Но нет, рисуют, стараются, в тренде хотят быть. Такие женщины мне напоминают мою сестру, которая покупала себе лифчики большого размера при своем нулевом, запихивала внутрь носовые платки, чтобы чашки не проминались, надевала сверху футболку и гордо ходила. Но сестре тогда лет 13 было, а с бровями позорятся тетки любого возраста.🙈

    У Брежнева лучше брови были. Каре до них как до неба.

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