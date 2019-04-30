Кэти Холмс, Диана Крюгер и другие мировые знаменитости на ужине Chanel

С прошлой недели в Нью-Йорке проходит кинофестиваль Tribeca. В рамках мероприятия проводятся не только премьерные показы, но и модные вечеринки. Так, на днях состоялся торжественный ужин Chanel, на котором присутствовали Кара Дельвинь, Саша Лусс и другие звезды.

Кара Дельвинь

Мир моды столкнулся с миром кино: 29 апреля в Нью-Йорке прошел ежегодный традиционный ужин Chanel. Вечеринка прошла в рамках кинофестиваля Tribeca-2019.

Саша Лусс

Это мероприятие бренд проводит уже в 14-й раз. В этом году все гости собрались в ресторане Balthazar. На вечере можно было встретить Кэти Холмс, Диану Крюгер, Кару Дельвинь, Роберта де Ниро и других звезд. Как обычно, модницы сделали ставку на наряды от Chanel.



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