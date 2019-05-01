Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анна Семенович, Анастасия Волочкова и другие звезды вручили награды победителям соревнований в школе Анастасии Гребенкиной

На днях прошли восьмые Ежегодные всероссийские открытые соревнования по фигурному катанию Gerry Weber Cup. Мероприятие посетили Эвелина Бледанс, Анна Семенович и другие звезды. 
Анастасия Гребенкина и Анастасия Волочкова с юными фигуристками
Анастасия Гребенкина и Анастасия Волочкова с юными фигуристками

Школа фигурного катания Анастасии Гребенкиной и компания Gerry Weber организовали уже восьмые Ежегодные всероссийские открытые соревнования по фигурному катанию. 

В состязании приняли участие непрофессиональные спортсмены всех возрастов. «Участвуя в телевизионном шоу, я сама вставала на коньки, знаю, какой это невероятный труд, сколько сил нужно вложить, чтобы получить результат», — рассказала Ольга Кабо, поразившись успехам самой опытной ученицы школы, ставшей в 52 года обладательницей одной из главных наград.

Первые победители соревнования получили свои медали из рук фигуриста, призера Олимпийских игр Александра Жулина и актрисы Наталии Лесниковской.

Александр Жулин
Александр Жулин

Во время перерыва, надев коньки, на лед вышла Анна Семенович. Певица, которая в свое время успешно выступала в фигурном катании, нацелилась на кубок Gerry Weber. Не устояла и Эвелина Бледанс, продемонстрировав зажигательный танец с кубком в руках.

Анастасия Гребенкина и Анна Семенович
Анастасия Гребенкина и Анна Семенович

Следующую церемонию награждения провела балерина Анастасия Волочкова. Символ соревнований — «Ледяную корону» — получила юная спортсменка Полина Красильникова. Еще одной талантливой ученице школы Гребенкиной Арине Суховой Волочкова подарила собственный приз — пуанты с автографом. 

Среди гостей также были замечены Анна Цуканова-Котт, Татьяна Терешина с дочерью, Липа Тетерич, Алла Довлатова, Мария Голубкина, Лариса Вербицкая и Тимур Соловьев. 

«Gerry Weber cup — единственные в России любительские соревнования по фигурному катанию, где абсолютно каждый человек может почувствовать себя настоящим спортсменом. Благодаря нашей школе все больше людей разных возрастов начинают заниматься любительским фигурным катанием. Такое времяпрепровождение — источник здоровья, хорошего настроения и возможность отлично провести время в кругу друзей, родных и единомышленников», — поделилась Анастасия Гребенкина.  

Перейти к обсуждению 1


01 мая 2019
Текст Саша Белая
Теги

Анастасия Гребенкина, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Наталья Лесниковская, Александр Жулин, Липа Тетерич, Лариса Вербицкая, Мария Голубкина, Алла Довлатова, Тимур Соловьев, Ольга Кабо, Анна Цуканова-Котт, Татьяна Терешина, Эвелина Бледанс

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • а где Навка?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.