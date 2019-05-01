Анна Семенович, Анастасия Волочкова и другие звезды вручили награды победителям соревнований в школе Анастасии Гребенкиной

На днях прошли восьмые Ежегодные всероссийские открытые соревнования по фигурному катанию Gerry Weber Cup. Мероприятие посетили Эвелина Бледанс, Анна Семенович и другие звезды.

Анастасия Гребенкина и Анастасия Волочкова с юными фигуристками

Школа фигурного катания Анастасии Гребенкиной и компания Gerry Weber организовали уже восьмые Ежегодные всероссийские открытые соревнования по фигурному катанию.



В состязании приняли участие непрофессиональные спортсмены всех возрастов. «Участвуя в телевизионном шоу, я сама вставала на коньки, знаю, какой это невероятный труд, сколько сил нужно вложить, чтобы получить результат», — рассказала Ольга Кабо, поразившись успехам самой опытной ученицы школы, ставшей в 52 года обладательницей одной из главных наград.



Первые победители соревнования получили свои медали из рук фигуриста, призера Олимпийских игр Александра Жулина и актрисы Наталии Лесниковской.

Александр Жулин

Во время перерыва, надев коньки, на лед вышла Анна Семенович. Певица, которая в свое время успешно выступала в фигурном катании, нацелилась на кубок Gerry Weber. Не устояла и Эвелина Бледанс, продемонстрировав зажигательный танец с кубком в руках.

Анастасия Гребенкина и Анна Семенович

Следующую церемонию награждения провела балерина Анастасия Волочкова. Символ соревнований — «Ледяную корону» — получила юная спортсменка Полина Красильникова. Еще одной талантливой ученице школы Гребенкиной Арине Суховой Волочкова подарила собственный приз — пуанты с автографом.



Среди гостей также были замечены Анна Цуканова-Котт, Татьяна Терешина с дочерью, Липа Тетерич, Алла Довлатова, Мария Голубкина, Лариса Вербицкая и Тимур Соловьев.

«Gerry Weber cup — единственные в России любительские соревнования по фигурному катанию, где абсолютно каждый человек может почувствовать себя настоящим спортсменом. Благодаря нашей школе все больше людей разных возрастов начинают заниматься любительским фигурным катанием. Такое времяпрепровождение — источник здоровья, хорошего настроения и возможность отлично провести время в кругу друзей, родных и единомышленников», — поделилась Анастасия Гребенкина.