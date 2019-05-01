Ксения Алферова, Мария Шумакова и другие звезды на премьере фильма «Спасибо деду за победу»

30 апреля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Спасибо деду за победу». Первыми зрителями картины стали Арарат Кещян, Мария Шумакова и другие звезды.

Ксения Алферова и Тимур Тания

Фильм «Спасибо деду за победу» — режиссерский дебют капитана команды КВН «Нарты из Абхазии» и звезды шоу «Однажды в России» Тимура Тания. Артист уже пробовал себя в кино и сериалах, однако именно для своей картины решил научиться кинорежиссуре, так как в основу сюжета легла история его семьи.



Тимур не только снял фильм, но и сыграл в нем. В одной из новелл Тания появится в роли своего дедушки в молодости. «Я похудел на 12 килограммов, потому что на истинном абхазце черкеска все-таки должна застегиваться. Правда, на мне она все-таки застегивалась не очень хорошо, приходилось вдыхать и уже почти не выдыхать», — смеется Тания.

1 мая картина выходит в широкий прокат, а 30 апреля в кинотеатре «Октябрь» прошла ее звездная премьера. Одними из первых киноленту оценили Ингрид Олеринская, Мария Шумакова, Арарат Кещян, Анастасия Уколова и другие звезды.