Тэйлор Свифт, Сиара и Мадонна зажгли на сцене премии Billboard Music Awards 2019

1 мая прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019. На красной дорожке появились звезды шоу-бизнеса, кино и модной индустрии.

Тэйлор Свифт

В Лас-Вегасе прошло одно из самых громких событий весны — церемония вручения премий Billboard Music Awards 2019. В Grand Garden Arena собрались не только лауреаты премии, но и их друзья, группы поддержки и просто любители хорошей музыки.



Так, на красной дорожке блистали Тэйлор Свифт, Софи Тернер, Сиара, Карди Би, Оливия Уайлд, Приянка Чопра, Ева Лонгория и многие другие. Ведущей церемонии вот уже второй год подряд стала Келли Кларксон.

Мадонна и Малума

В этот вечер многие исполнители порадовали гостей своими выступлениями. Однако самым ярким номером церемонии, безусловно, стало появление на сцене Мадонны.

А точнее, дуэта. Певица выступила с колумбийским исполнителем Малума, и их номер был весьма откровенным.

Больше всех наград в этом году собрал Дрейк: его признали лучшим в девяти номинациях. В частности, рэпер забрал главную статуэтку, став исполнителем года.