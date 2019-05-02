Тэйлор Свифт, Сиара и Мадонна зажгли на сцене премии Billboard Music Awards 2019

В Лас-Вегасе прошло одно из самых громких событий весны — церемония вручения премий Billboard Music Awards 2019. В Grand Garden Arena собрались не только лауреаты премии, но и их друзья, группы поддержки и просто любители хорошей музыки.
Так, на красной дорожке блистали Тэйлор Свифт, Софи Тернер, Сиара, Карди Би, Оливия Уайлд, Приянка Чопра, Ева Лонгория и многие другие. Ведущей церемонии вот уже второй год подряд стала Келли Кларксон.
В этот вечер многие исполнители порадовали гостей своими выступлениями. Однако самым ярким номером церемонии, безусловно, стало появление на сцене Мадонны.
А точнее, дуэта. Певица выступила с колумбийским исполнителем Малума, и их номер был весьма откровенным.
Больше всех наград в этом году собрал Дрейк: его признали лучшим в девяти номинациях. В частности, рэпер забрал главную статуэтку, став исполнителем года.