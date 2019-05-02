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Тэйлор Свифт, Сиара и Мадонна зажгли на сцене премии Billboard Music Awards 2019

1 мая прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019. На красной дорожке появились звезды шоу-бизнеса, кино и модной индустрии. 
Тейлор Свифт
Тэйлор Свифт

В Лас-Вегасе прошло одно из самых громких событий весны — церемония вручения премий Billboard Music Awards 2019. В Grand Garden Arena собрались не только лауреаты премии, но и их друзья, группы поддержки и просто любители хорошей музыки.

Так, на красной дорожке блистали Тэйлор Свифт, Софи Тернер, Сиара, Карди Би, Оливия Уайлд, Приянка Чопра, Ева Лонгория и многие другие. Ведущей церемонии вот уже второй год подряд стала Келли Кларксон. 

Мадонна и Малума
Мадонна и Малума

В этот вечер многие исполнители порадовали гостей своими выступлениями. Однако самым ярким номером церемонии, безусловно, стало появление на сцене Мадонны.

А точнее, дуэта. Певица выступила с колумбийским исполнителем Малума, и их номер был весьма откровенным. 

Больше всех наград в этом году собрал Дрейк: его признали лучшим в девяти номинациях. В частности, рэпер забрал главную статуэтку, став исполнителем года. 

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02 мая 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images
Теги

Дэвид Гетта, Певица Сиара, Мадонна, Карди Би, Ник Джонас, Джо Джонас, Джулианна Хаф, Софи Тернер, Приянка Чопра, Оливия Уайлд, Келли Кларксон, Дрейк, Ева Лонгория, Тэйлор Свифт

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Да, для 60 лет Мадонна умница!!!!

  • Карди вечно с маникюром-когтями. как она вообще ребенка берет на руки. ужас полный

  • Лонгория несуразная...

  • Ева-Ева...ай-я-я-яй!

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