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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в кругу близких друзей и коллег по шоу-бизнесу

30 апреля Филипп Киркоров отпраздновал 52-й день рождения. Праздничная вечеринка по этому случаю прошла в Дубае. 
Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми на дне рождения Филиппа Киркорова
Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми на дне рождения Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу. Вот и свой 52-й день рождения поп-король отметил с размахом. Вечеринка прошла в одном из самых роскошных и дорогих мест в мире — отеле Burj Al Arab.

Праздник был оформлен в стиле «Великого Гэтсби»: зал сверкал золотом, на столах стояли изысканные блюда и самые дорогие напитки. 

Вечеринку по случаю дня рождения Филиппа посетили его близкие друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Так, в Дубай прилетели Полина Гагарина, Жасмин, Татьяна Навка, Елена Север, Катя Гусева, Омар Байрамов и многие другие. 

На праздник также были приглашены Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми, отдыхающие в эти дни в Дубае. 

Судя по инстаграм-историям селебрити, музыкальное наполнение вечера продумывал сам Филипп Киркоров. На мероприятии звучали песни любимой поп-королем группы ABBA и его собственные хиты. Так, новый трек певца «Стеснение пропало» прозвучал с десяток раз.  

Также в этот вечер гости танцевали под самые разные ремиксы от диджея Кати Гусевой, с которой Филипп работает уже не один год. Плюс ко всему присутствующие смогли насладиться танцами живота.  

Подарки Филлипу были вручены, конечно, королевские: например, часы Ulysse Nardin и синяя роза с кристаллами Swarovski и сусальным золотом.

В течение праздника все танцевали, выпивали, фотографировались и наслаждались отдыхом. В этот вечер прозвучало немало теплых слов в адрес Филиппа Бедросовича.  

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02 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Курбан Омаров, Маруся Бородина, Филипп Киркоров, Певица Жасмин, Елена Север, Татьяна Навка, Полина Гагарина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • одни и те же морды везде, смысл жизни которых ходить с одного дня рождения на другое, с одного юбилея на другой и петь друг другу оды. Школа лицемерия. в обычной жизни никто никому из них не нужен.

  • Красивый пацан у Омарова.

  • Вся сущность Киркорова на 4м фото.

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