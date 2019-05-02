Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в кругу близких друзей и коллег по шоу-бизнесу

30 апреля Филипп Киркоров отпраздновал 52-й день рождения. Праздничная вечеринка по этому случаю прошла в Дубае.

Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми на дне рождения Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу. Вот и свой 52-й день рождения поп-король отметил с размахом. Вечеринка прошла в одном из самых роскошных и дорогих мест в мире — отеле Burj Al Arab.

Праздник был оформлен в стиле «Великого Гэтсби»: зал сверкал золотом, на столах стояли изысканные блюда и самые дорогие напитки.

Вечеринку по случаю дня рождения Филиппа посетили его близкие друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Так, в Дубай прилетели Полина Гагарина, Жасмин, Татьяна Навка, Елена Север, Катя Гусева, Омар Байрамов и многие другие.

На праздник также были приглашены Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми, отдыхающие в эти дни в Дубае.

Судя по инстаграм-историям селебрити, музыкальное наполнение вечера продумывал сам Филипп Киркоров. На мероприятии звучали песни любимой поп-королем группы ABBA и его собственные хиты. Так, новый трек певца «Стеснение пропало» прозвучал с десяток раз.

Также в этот вечер гости танцевали под самые разные ремиксы от диджея Кати Гусевой, с которой Филипп работает уже не один год. Плюс ко всему присутствующие смогли насладиться танцами живота.

Подарки Филлипу были вручены, конечно, королевские: например, часы Ulysse Nardin и синяя роза с кристаллами Swarovski и сусальным золотом.

В течение праздника все танцевали, выпивали, фотографировались и наслаждались отдыхом. В этот вечер прозвучало немало теплых слов в адрес Филиппа Бедросовича.