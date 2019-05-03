Ума Турман, Елена Летучая, Марк Джейкобс и другие селебы на показе Prada

На днях состоялся показ коллекции Prada Resort 2020. Модное событие посетили Наоми Уоттс, София Коппола, Ума Турман с сыном и многие другие знаменитости.

На днях в одном из фэшн-пространств Нью-Йорка состоялся показ круизной коллекции Prada. По давно существующей традиции сразу после окончания модного шоу звездные гости отправились на афтепати, чтобы обсудить увиденное.

Пожалуй, одной из главных гостий вечера стала Анна Винтур — без появления главного редактора американского Vogue не обходится ни одно крупное событие.

Поддержать Праду пришел и знаменитый дизайнер Марк Джейкобс. Компанию ему составил его супруг Чарли Дефранческо — их свадьба состоялась в прошлом месяце.

Кстати, на вечеринке присутствовала и наша соотечественница Елена Летучая. «Ума Турман передавала вам привет», — шутливо подписала снимок с афтепати телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).

Главными звездами показа Prada Resort 2020 стали Джиджи Хадид и Кайя Гербер. Смотрите подробнее в галерее, как прошел модный показ и афтепати после него.