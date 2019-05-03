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Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради, Кира Найтли и Клаудия Шиффер оценили круизную коллекцию Chanel

3 мая в Париже прошло модное шоу Chanel. На дебют Виржини Виар пришли посмотреть самые знаменитые и преданные поклонники бренда. 

Ушедший из жизни этой зимой Карл Лагерфельд обожал путешествия, и круизные коллекции Chanel имели в его творчество особое место. Эти ежегодные показы отличались от других и проходили не только в родном для бренда Париже, но и в других точках мира.

В своей дебютной коллекции Chanel Cruise 2020 преемница креативного директора Виржини Виар не стала нарушать традиции, заданные маэстро. 

Именно поэтому 3 мая французский Гранд-Пале превратился в железнодорожный вокзал с тремя станциями в разные «направления» моды — морской Сен-Тропе, экскурсионный Эдинбург и романтичную Венецию.

Chanel
 

Поддержать дебют Виржини пришли знаменитые поклонники и музы Chanel — Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради, Клаудия Шиффер и многие другие.

Лили Роуз-Депп, Ванесса Паради
 

Появилась на показе и Кира Найтли с супругом Джеймсом Райтоном. О беременности актрисы стало известно накануне, во время вечеринки, посвященной предстоящему модному событию.

Изюминкой первой коллекции Виржини Виар стали банты и высокие воротники — их можно увидеть на множестве представленных моделей. 

Подробно рассмотреть коллекцию Chanel Cruise 2020 можно в фотогалерее. А вам понравился дебют нового креативного директора модного Дома?

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Chanel, Кира Найтли, Ванесса Паради, Клаудиа Шиффер, Лили-Роуз Депп

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