Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради, Кира Найтли и Клаудия Шиффер оценили круизную коллекцию Chanel

3 мая в Париже прошло модное шоу Chanel. На дебют Виржини Виар пришли посмотреть самые знаменитые и преданные поклонники бренда.

Ушедший из жизни этой зимой Карл Лагерфельд обожал путешествия, и круизные коллекции Chanel имели в его творчество особое место. Эти ежегодные показы отличались от других и проходили не только в родном для бренда Париже, но и в других точках мира.

В своей дебютной коллекции Chanel Cruise 2020 преемница креативного директора Виржини Виар не стала нарушать традиции, заданные маэстро.

Именно поэтому 3 мая французский Гранд-Пале превратился в железнодорожный вокзал с тремя станциями в разные «направления» моды — морской Сен-Тропе, экскурсионный Эдинбург и романтичную Венецию.

Поддержать дебют Виржини пришли знаменитые поклонники и музы Chanel — Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради, Клаудия Шиффер и многие другие.

Появилась на показе и Кира Найтли с супругом Джеймсом Райтоном. О беременности актрисы стало известно накануне, во время вечеринки, посвященной предстоящему модному событию.

Изюминкой первой коллекции Виржини Виар стали банты и высокие воротники — их можно увидеть на множестве представленных моделей.



Подробно рассмотреть коллекцию Chanel Cruise 2020 можно в фотогалерее. А вам понравился дебют нового креативного директора модного Дома?