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Аглая Тарасова, сестры Кардашьян-Дженнер, Кэти Перри и другие звезды повеселились на афтепати Met Gala

Вечеринка продолжается! Так решили гости Бала Института костюма и после торжественного ужина отправились на дискотеку. На танцполе в эту ночь были замечены не только иностранные, но и российские знаменитости. 
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер

6 мая в Нью-Йорке состоялся очередной Бал Института костюма, гостями которого стали многие представители мира моды, голливудские знаменитости и деятели шоу-бизнеса. В этом году на красной дорожке творилось нечто невообразимое. А все потому, что организаторы Met Gala во главе с Анной Винтур дали добро на самые вычурные наряды. 

Не менее впечатляющим был дресс-код и официальной афтепати. Одна Кэти Перри в платье-гамбургере чего стоит!

Кэти Перри
Кэти Перри

Джаред Лето, позирующий на открытии выставки в красном платье, перед вечеринкой забежал в отель, чтобы переодеться. И про новый аксессуар тоже не забыл, сменив одну «голову» Gucci на другую. 

Джаред Лето
Джаред Лето

За увеселительные мероприятия в этом году отвечали два модных бренда. Вышеупомянутый Gucci и Moschino. Первый устроил настоящую дискотеку в клубе Up & Down, второй пригласил гостей в отель Standart.

Среди гостей вечера были замечены не только иностранные, но и российские знаменитости. Так, Аглая Тарасова зажигала на танцполе в черном мини-платье и босоножках на каблуках.

Самые стойкие селебрити, в число которых вошли сестры Дженнер, Хейли Болдуин и нестареющая Гвен Стефани, отметились на обеих вечеринках. 

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07 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Хлое Моретц, Ник Джонас, Приянка Чопра, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, Кэндис Свейнпол, Лили-Роуз Депп, Кайли Дженнер, Джастин Теру, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратайковски, Гвен Стефани, Эшли Грэм, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Селин Дион, Кейт Мосс, Рита Ора, Донателла Версаче

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • У Дженнер мощные труханы

  • лето ужасен

  • Кэндис классная какая!

  • Хлое Моритц - это просто ужас какой-то, вся вечно скукоженная, зажатая, одета непонятно как

  • Хлое Моретц это ужас. С ее фигурой надо тщательно подбирать наряды...

  • как в латье из латекса не преет ничего??? просто как его даже натянуть чтоб не лопнуло

  • А почему фото Джиджи Хадид не вставили? Её только видно на фотке Кендалл Дженер. А у нее там ого-го образ.

  • Обещали Тарасову на каблуках,и где?

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