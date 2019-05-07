Аглая Тарасова, сестры Кардашьян-Дженнер, Кэти Перри и другие звезды повеселились на афтепати Met Gala

Вечеринка продолжается! Так решили гости Бала Института костюма и после торжественного ужина отправились на дискотеку. На танцполе в эту ночь были замечены не только иностранные, но и российские знаменитости.



Кайли Дженнер

6 мая в Нью-Йорке состоялся очередной Бал Института костюма, гостями которого стали многие представители мира моды, голливудские знаменитости и деятели шоу-бизнеса. В этом году на красной дорожке творилось нечто невообразимое. А все потому, что организаторы Met Gala во главе с Анной Винтур дали добро на самые вычурные наряды.



Не менее впечатляющим был дресс-код и официальной афтепати. Одна Кэти Перри в платье-гамбургере чего стоит!

Кэти Перри

Джаред Лето, позирующий на открытии выставки в красном платье, перед вечеринкой забежал в отель, чтобы переодеться. И про новый аксессуар тоже не забыл, сменив одну «голову» Gucci на другую.

Джаред Лето

За увеселительные мероприятия в этом году отвечали два модных бренда. Вышеупомянутый Gucci и Moschino. Первый устроил настоящую дискотеку в клубе Up & Down, второй пригласил гостей в отель Standart.



Среди гостей вечера были замечены не только иностранные, но и российские знаменитости. Так, Аглая Тарасова зажигала на танцполе в черном мини-платье и босоножках на каблуках.

Самые стойкие селебрити, в число которых вошли сестры Дженнер, Хейли Болдуин и нестареющая Гвен Стефани, отметились на обеих вечеринках.