Шнурова, Собчак с Богомоловым и рэпер Pharaoh приобщились к современному искусству в Венеции

На днях в Италии началось одно из самых знаковых событий культурного мира — 68-я Венецианская Биеннале. Российские селебрити не упустили возможность побывать на этом важном мероприятии.

Вот уже более века каждые два года в Италии проводится Венецианская Биеннале — крупная международная выставка современного искусства.

Каждый раз в мероприятии участвуют десятки самых многообещающих художников со всего мира.

В этом году подготовкой экспозиции от России на фестивале занялись работники Эрмитажа. Кроме них на Биеннале можно было встретить и отечественных звезд.

Кто бы мог подумать, что на международной выставке соберется такая разношерстная звездная компания. На Биеннале были замечены Матильда Шнурова, Ника Белоцерковская и Елена Крыгина.



Компанию им составили дизайнер Александр Терехов, художник Андрей Бартенев и молодой рэпер Pharaoh!

Кроме того, в Венеции были замечены Ксения Собчак и Константин Богомолов. Пара уже некоторое время отдыхает в Италии, посещая рестораны и культурные мероприятия.

1 2 3 ... 10 Константин Богомолов и Ксения Собчак со знакомыми

Официально Биеннале-2019 откроется 11 мая и будет принимать посетителей вплоть до конца ноября. Сейчас на выставке проходят закрытые показы и вечеринки для именитых гостей.