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Шнурова, Собчак с Богомоловым и рэпер Pharaoh приобщились к современному искусству в Венеции

На днях в Италии началось одно из самых знаковых событий культурного мира — 68-я Венецианская Биеннале. Российские селебрити не упустили возможность побывать на этом важном мероприятии. 
 
 

Вот уже более века каждые два года в Италии проводится Венецианская Биеннале — крупная международная выставка современного искусства. 

Каждый раз в мероприятии участвуют десятки самых многообещающих художников со всего мира. 

В этом году подготовкой экспозиции от России на фестивале занялись работники Эрмитажа. Кроме них на Биеннале можно было встретить и отечественных звезд. 

Кто бы мог подумать, что на международной выставке соберется такая разношерстная звездная компания. На Биеннале были замечены Матильда Шнурова, Ника Белоцерковская и Елена Крыгина.

Компанию им составили дизайнер Александр Терехов, художник Андрей Бартенев и молодой рэпер Pharaoh!

Кроме того, в Венеции были замечены Ксения Собчак и Константин Богомолов. Пара уже некоторое время отдыхает в Италии, посещая рестораны и культурные мероприятия. 

Официально Биеннале-2019 откроется 11 мая и будет принимать посетителей вплоть до конца ноября. Сейчас на выставке проходят закрытые показы и вечеринки для именитых гостей.

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09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ксения Чилингарова, Вероника Белоцерковская, Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), Андрей Бартенев, Айдан Салахова, Елена Крыгина, Матильда Шнурова, Ксения Собчак, Михаил Друян, Александр Терехов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что-то Собчак пол-жизни проводит на культурных мероприятиях, только культурнее не становится.

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