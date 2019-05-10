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София Никитчук, Джордж и Амаль Клуни и другие гости ужина Omega в центре NASA

9 мая в знаменитом космическом центре NASA было шумно, весело и звездно — именитые актеры, популярные блогеры и признанные красавицы собрались на торжественном вечере Omega. 
Амаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж Клуни

В 2019-м исполняется ровно 50 лет с того момента, как нога человека ступила на Луну. В честь этого события компания Omega представила новую модель часов и устроила званый ужин. Местом сбора звездной команды, в которую вошли Джорж и Амаль Клуни, блогер Кьяра Ферраньи и многие другие именитые гости, был выбран космический центр имени Кеннеди в Орландо.

Чета Клуни появилась на мероприятии одной из первых. Голливудский актер уже долгое время является амбассадором часового бренда, и в этот вечер ему выпала честь стоять на одной сцене со знаменитыми американскими космонавтами. 

Мероприятие посетили не только западные, но и отечественные селебрити. На золотой дорожке фотографам позировала София Никитчук. 

Мисс Россия 2015 и 1-я вице-мисс Мира 2015 выглядела во всех смыслах блестяще! 25-летняя модель была одета в вечернее серебристое платье-бюстье с высоким разрезом. 

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10 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Кьяра Ферраньи, София Никитчук, Джордж Клуни, Дуглас Бут

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