София Никитчук, Джордж и Амаль Клуни и другие гости ужина Omega в центре NASA

9 мая в знаменитом космическом центре NASA было шумно, весело и звездно — именитые актеры, популярные блогеры и признанные красавицы собрались на торжественном вечере Omega.

Амаль и Джордж Клуни

В 2019-м исполняется ровно 50 лет с того момента, как нога человека ступила на Луну. В честь этого события компания Omega представила новую модель часов и устроила званый ужин. Местом сбора звездной команды, в которую вошли Джорж и Амаль Клуни, блогер Кьяра Ферраньи и многие другие именитые гости, был выбран космический центр имени Кеннеди в Орландо.

Чета Клуни появилась на мероприятии одной из первых. Голливудский актер уже долгое время является амбассадором часового бренда, и в этот вечер ему выпала честь стоять на одной сцене со знаменитыми американскими космонавтами.

Мероприятие посетили не только западные, но и отечественные селебрити. На золотой дорожке фотографам позировала София Никитчук.

Мисс Россия 2015 и 1-я вице-мисс Мира 2015 выглядела во всех смыслах блестяще! 25-летняя модель была одета в вечернее серебристое платье-бюстье с высоким разрезом.