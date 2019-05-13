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Моника Беллуччи, Тильда Суинтон, Дарья Жукова и другие звезды на балу Dior в Венеции

11 мая в Италии состоялся благотворительный бал, который устроил Фонд венецианского наследия совместно с модным Домом Dior. Роскошное костюмированное мероприятие посетило множество знаменитостей.
Dior
 

В минувшие выходные итальянский Паллацо Лабиа принимал знаменитых модников. Актеры, дизайнеры и друзья дома Dior нарядились в старинные одеяния 18 века и отправились во дворец на гондолах.

Столь необычный дресс-код потребовалось соблюсти для участия в маскараде, посвященном началу 58-й Венецианской биеннале.

Организацией благотворительного вечера занимался международный культурный фонд Venetian Heritage, который в этом году отметил свое 20-летие. Создатели праздника вдохновлялись одним из самых знаменитых маскарадов 20 века — Венецианским балом 1951 года, который посетили самые знаменитые представители эпохи: от главной европейской аристократки леди Дианы Купер до режиссера Орлсона Уэллса и художника Сальвадора Дали.

Dior
 

Немаловажную роль в подготовке прошедшего вечера сыграл модный Дом Dior. Дизайнеры подготовили костюмы для артистов, выступавших на балу. Среди гостей вечера были друзья Dior — Тильда Суинтон, Карли Клосс и Сиенна Миллер. 

Посетила благотворительный вечер и Моника Беллуччи. Актриса пришла на бал в компании своего молодого бойфренда Николаса Лефевра.

А вот Даша Жукова, недавно появившаяся на публике вместе со своим возлюбленным Ставросом Ниархосом, на этот раз позировала в компании давнего друга — американского фэшн-журналиста Дерека Бласберга. 

Бал посетили и другие отечественные селебрити — например, модели Полина Аскери и Кристина Романова. 

Во время праздника было собрано около 2 миллионов долларов, которые пойдут на восстановление культурного наследия Венеции.

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13 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба, Instagram
Теги

Моника Беллуччи, Дарья Жукова, Тильда Суинтон, Карли Клосс, Сиенна Миллер, Полина Аскери, Кристина Романова, Dior, Dior

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Объясните мне, пожалуйста. Кристина Романова - мисс Москва. Почему ее возят на разные международные мероприятия? Она не мисс Мира, а у мисс Москва есть дела в столице. Детей больных можно посетить, концерт пенсионерам организовать. Или другая цель?

  • Моника прекрасна!!!новый товарищ ее явно оживил)

  • 1. Романова чья подружайка погуглите.И ответики сразу появятся))

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