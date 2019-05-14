Анна Asti, Амиран Сардаров и другие звезды посмотрели «Игры престолов» вместе с пассажирами московского метро

На один день станция метро «Деловой центр» превратилась в материк Вестерос, ведь 13 мая там состоялся специальный показ пятой серии финального сезона «Игры престолов». Вестибюль был оформлен в соответствии с тематикой мероприятия.
Предпоследнюю серию собрались посмотреть подписчики «Кинопоиска», обычные пассажиры метрополитена и, конечно, звездные поклонники фантастической саги. Так, на Железном троне были замечены Ирина Безрукова, Анна Дзюба (Artik & Asti), Амиран Сардаров, Полина Ауг и другие селебрити.
К слову, показ серии «Игр престолов» не помешал обычной работе метро, так как мероприятие состоялось на закрытой станции Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.