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Анна Asti, Амиран Сардаров и другие звезды посмотрели «Игры престолов» вместе с пассажирами московского метро

13 мая на станции метро «Деловой центр» прошел специальный показ предпоследней серии финального сезона сериала «Игры престолов». Мероприятие, организованное «Кинопоиском» и Amediateka, посетили многие звезды. 
Амиран Сардаров
Амиран Сардаров

На один день станция метро «Деловой центр» превратилась в материк Вестерос, ведь 13 мая там состоялся специальный показ пятой серии финального сезона «Игры престолов». Вестибюль был оформлен в соответствии с тематикой мероприятия.

Предпоследнюю серию собрались посмотреть подписчики «Кинопоиска», обычные пассажиры метрополитена и, конечно, звездные поклонники фантастической саги. Так, на Железном троне были замечены Ирина Безрукова, Анна Дзюба (Artik & Asti), Амиран Сардаров, Полина Ауг и другие селебрити. 

К слову, показ серии «Игр престолов» не помешал обычной работе метро, так как мероприятие состоялось на закрытой станции Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.  

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14 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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