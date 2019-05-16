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Матильда Шнурова, Глюкоза, Ольга Зуева и другие селебрити на открытии выставки модного фотографа Данила Головкина

В мае светская жизнь столицы замирает — часть звездной тусовки улетает в Канны, часть еще не вернулась из отпусков. Те немногие, что в этом году остались в Москве, были замечены на открытии выставки одного из главных российских фэшн-фотографов. 
Матильда Шнурова, Данил Головкин и Снежана Георгиева
Матильда Шнурова, Данил Головкин и Снежана Георгиева

16 мая в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка известного фотографа Данила Головкина. Вы знакомы с его работами, если регулярно читаете глянцевые журналы. С четверга экспозицию может посетить каждый желающий, а накануне она была представлена звездной публике. Гостей собралось много — отечественные селебрити дружат с Данилом и любят позировать ему.  

Полина Аскери
Полина Аскери

Гостями открытия выставки стали Глюкоза, Матильда Шнурова, Ольга Зуева, Полина Аскери и другие музы фотографа.

Обратите внимание на декольте Натальи Чистяковой-Ионовой. Видимо, вернувшись из жаркой Испании, певица еще не успела остыть в дождливой Москве. 

Выставка Данила Головкина FACES будет работать с 16 мая по 2 июня.

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16 мая 2019
Текст Алена Петровская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Глюкоза обабилась, Зуева такая надменная всегда -хотя гордиться нечем-таланта ноль, зато гонора...

  • Глюкозу не узнала, поплохела

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