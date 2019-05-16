Матильда Шнурова, Глюкоза, Ольга Зуева и другие селебрити на открытии выставки модного фотографа Данила Головкина

В мае светская жизнь столицы замирает — часть звездной тусовки улетает в Канны, часть еще не вернулась из отпусков. Те немногие, что в этом году остались в Москве, были замечены на открытии выставки одного из главных российских фэшн-фотографов.



Матильда Шнурова, Данил Головкин и Снежана Георгиева

16 мая в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка известного фотографа Данила Головкина. Вы знакомы с его работами, если регулярно читаете глянцевые журналы. С четверга экспозицию может посетить каждый желающий, а накануне она была представлена звездной публике. Гостей собралось много — отечественные селебрити дружат с Данилом и любят позировать ему.





Полина Аскери

Гостями открытия выставки стали Глюкоза, Матильда Шнурова, Ольга Зуева, Полина Аскери и другие музы фотографа.

Обратите внимание на декольте Натальи Чистяковой-Ионовой. Видимо, вернувшись из жаркой Испании, певица еще не успела остыть в дождливой Москве.

Выставка Данила Головкина FACES будет работать с 16 мая по 2 июня.