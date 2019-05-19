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Памела Андерсон, Роберт Паттинсон, Сальма Хайек и другие гости вечеринки Vanity Fair

В Каннах сейчас премьеры сменяются гламурными вечеринками. И там, и там собираются звезды. 18 мая многие решили повеселиться на мероприятии Vanity Fair и Chopard, пропустив очередной выход на красную дорожку.
Роберт Паттинсон и Энди МакДауэлл.
Роберт Паттинсон и Энди МакДауэлл.

18 мая Канны накрыл дождь, который многие гости кинофестиваля решили переждать за ужином, организованным журналом Vanity Fair и маркой Chopard. Местом мероприятия был выбран отель Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибах.

Здесь собрались и завсегдатаи красных дорожек, и те, кто обычно избегает пристального внимания прессы. 

Так, на вечере появился Роберт Паттинсон. Он проводил время в компании коллег — Уиллема Дефо, Квентина Тарантино и Энди МакДауэлл. Памела Андерсон приехала не одна, а в компании сына Брендона Томаса Ли.

Брендон Томас Ли и Памела Андерсон
Брендон Томас Ли и Памела Андерсон

Вечные тусовщики Приянка Чопра и Ник Джонас держались вместе, то и дело томно позируя фотографам. Но, кажется, больше всех удовольствие от вечеринки получали Дита фон Тиз и Хлое Севиньи: они танцевали, невзирая на облегающие дизайнерские наряды и высокие каблуки.

Предлагаем оценить образы всех гостей в фотогаллерее.

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images

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