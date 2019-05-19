Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Беллуччи, Лоуренс, Потемкина и другие селебы вышли на красную дорожку в Каннах, несмотря на дождь

В Каннах продолжается международный кинофестиваль. На днях там был показан фильм «Лучшие годы жизни» французского режиссера Клода Лелуша.
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас

Обычно в мае на Лазурном берегу очень тепло, однако 18 мая там лили дожди. Это, впрочем, никак не повлияло на международный фестиваль, который сейчас проходит в Каннах. 

Вечером, как обычно, представители кино и шоу-бизнеса собрались на премьере фильма Клода Лелуша «Лучшие годы жизни». Вечерние наряды, изысканные укладки, открытые босоножки — каждая гостья была во всеоружии. И не забыла зонтик.

На мероприятии были замечены Приянка Чопра и Ник Джонас, Моника Беллуччи, Изабели Фонтана и многие другие знаменитости. К слову, в центре внимания на этот раз оказались Чопра и Джонас — оба сделали ставку на наряды белого цвета и выглядели как жених и невеста.

Из российских селебов присутствовала Белла Потемкина. В этот раз она отдала предпочтение платью черного цвета.

Перейти к обсуждению 2


19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У Фонтана платье офигенное. А Лоуренс ого как опять разнесло, она ж значительно похудела не так давно...

  • Искра Лоуренс-самая красивая. Настоящая шикарная женщина, глаз не отвести.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-11 16:18:00
231
Раньше "черненькая" была привлекательнее, а теперь она свою внешность испохабила. "Рыженькая", как выше написали, всегда выглядела колхозно и простовато, но экспериментами не занималась и поэтому сейчас смотрится натурально и мило в отличие от своей бывшей коллеги.
В Сети сравнили внешность 34-летних Юли Волковой и Лены Катиной
41 Комментариев
Гость 2019-05-12 11:42:00
228
"Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым". (с) "Золушка". Классика.
Алсу приняла участие в программе Максима Галкина
81 Комментариев
Гость 2019-05-12 16:40:00
205
На воре, как известно, шапка горит. Раз семейка этой Микеллы хочет скрыть результаты расследования, значит, там есть что скрывать. Честным людям бояться нечего.
СМИ: муж Алсу просит засекретить результаты проверки голосования финала шоу «Голос. Дети»
64 Комментариев
Гость 2019-05-12 13:08:00
142
Не знаю уж, какая у них там любовь или нелюбовь, но поздравлять своего мужа в сетях, это и в самом деле идиотизм. А вот оправдывалась она зря.
Вера Брежнева резко ответила на вопрос фолловеров, почему она не поздравила мужа с днем рождения в соцсетях
31 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.