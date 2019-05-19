Беллуччи, Лоуренс, Потемкина и другие селебы вышли на красную дорожку в Каннах, несмотря на дождь

В Каннах продолжается международный кинофестиваль. На днях там был показан фильм «Лучшие годы жизни» французского режиссера Клода Лелуша.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Обычно в мае на Лазурном берегу очень тепло, однако 18 мая там лили дожди. Это, впрочем, никак не повлияло на международный фестиваль, который сейчас проходит в Каннах.



Вечером, как обычно, представители кино и шоу-бизнеса собрались на премьере фильма Клода Лелуша «Лучшие годы жизни». Вечерние наряды, изысканные укладки, открытые босоножки — каждая гостья была во всеоружии. И не забыла зонтик.

На мероприятии были замечены Приянка Чопра и Ник Джонас, Моника Беллуччи, Изабели Фонтана и многие другие знаменитости. К слову, в центре внимания на этот раз оказались Чопра и Джонас — оба сделали ставку на наряды белого цвета и выглядели как жених и невеста.

Из российских селебов присутствовала Белла Потемкина. В этот раз она отдала предпочтение платью черного цвета.