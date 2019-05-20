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Жаркие танцы с Тюльпановой и Григорьевым-Апполоновым: как прошло празднование 30-летия Инны Жирковой

15 мая Инне Жирковой исполнилось 30 лет. По случаю юбилея супруга российского футболиста решила закатить шумную вечеринку, собрав на ней всех своих подруг и друзей. Большая компания гуляла два дня. 

«Поздравить меня пришли около пятидесяти человек, это даже больше, чем было на нашей свадьбе с Юрой двенадцать лет назад», — со смехом начала свой рассказ Инна Жиркова. Супруга футболиста Юрия Жиркова рассказала Woman.ru, как отметила свое 30-летие, и поделилась фотографиями с праздника. 

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, где сейчас живет семья Жирковых. Организовано все было по высшему уровню — именинницу доставили к месту назначения на вертолете (подарок от вице-капитана клуба «Зенит» и близкого друга Жирковых Бранислава Ивановича), все гости соблюли дресс-код и облачились в красное, а приглашенной звездой стал Андрей Григорьев-Апполонов. 48-летний артист только вернулся из Индонезии и выглядел отдохнувшим и счастливым.

Праздник получился таким веселым, что и виновница торжества, и ее подруги напрочь забыли про мобильные телефоны и не опубликовали в соцсетях ни одной фотографии. На следующий день супруга футболиста показала часть подарков и огромное количество букетов.

Хотите увидеть танцующую Милану Тюльпанову? Смотрите фотогалерею. 

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20 мая 2019
Текст Алена Петровская
Теги

Инна Жиркова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • жирковой уж 30 , время летит , а виагре только по 35 наконец стукнуло)))

  • Пир среди чумы. Какая у нас яма между классами общества. Явное социальное неравенство. Надо уменьшить зарплаты футболистам до наших - максимум 30 тысяч рублей. И посмотрим, как они будут праздновать.

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