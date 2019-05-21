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Наталья Водянова, Дакота Фаннинг, Марион Котийяр и другие звезды поддержали участников премии Chopard в Каннах

20 мая в рамках Каннского кинофестиваля Chopard провел свою собственную кинопремию, вручив награды молодым и многообещающим актерам. На вечере были замечены многие селебы — причем все в украшениях от Chopard. 
Джеймс Нортон и Наталья Водянова на премии Trophée Chopard
Джеймс Нортон и Наталья Водянова на премии Trophée Chopard

Вот уже долгие годы ювелирный Дом Chopard является официальным спонсором Каннского кинофестиваля. Марка не только предоставляет украшения для самых именитых гостей конкурса, но и проводит премию Trophée Chopard, чтобы отметить талантливых, но пока еще мало кому известных актеров.

Победители Trophée Chopard Флоренс Пью и Франсуа Сивиль
Победители Trophée Chopard Флоренс Пью и Франсуа Сивиль

В этом году премия Trophée Chopard прошла 20 мая. Ювелирный дом наградил 23-летнюю британскую актрису Флоренс Пью и 30-летнего французского актера Франсуа Сивиля. 

По традиции, мероприятия Chopard в Каннах посещают многие представители фэшн-индустрии и шоу-бизнеса. И этот вечер не стал исключением.

На праздничном ужине блистали супермодель Наталья Водянова, актрисы Эль и Дакота Фаннинг, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и многие другие. 

Все представительницы прекрасного пола, посетившие премию, дополнили свои вечерние образами украшениями Chopard, а мужчины — часами и запонками ювелирного Дома. 

Чей образ вам понравился больше всего?

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21 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Наталья Водянова, Дакота Фаннинг, Эль Фаннинг, Марион Котийяр, Колин Ферт, Хлое Севиньи, Венсан Перес, Леа Сейду

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