Наталья Водянова, Дакота Фаннинг, Марион Котийяр и другие звезды поддержали участников премии Chopard в Каннах

Вот уже долгие годы ювелирный Дом Chopard является официальным спонсором Каннского кинофестиваля. Марка не только предоставляет украшения для самых именитых гостей конкурса, но и проводит премию Trophée Chopard, чтобы отметить талантливых, но пока еще мало кому известных актеров.
В этом году премия Trophée Chopard прошла 20 мая. Ювелирный дом наградил 23-летнюю британскую актрису Флоренс Пью и 30-летнего французского актера Франсуа Сивиля.
На праздничном ужине блистали супермодель Наталья Водянова, актрисы Эль и Дакота Фаннинг, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и многие другие.
Все представительницы прекрасного пола, посетившие премию, дополнили свои вечерние образами украшениями Chopard, а мужчины — часами и запонками ювелирного Дома.
Чей образ вам понравился больше всего?