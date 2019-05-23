Лорак с Киркоровым, Ханна и Джанабаева узнали, кого из звезд назвали самой стильной

Перед самым стартом летнего сезона в Москве традиционно проходит вручение премии Topical Style Awards, отмечающей самых стильных среди отечественных знаменитостей.



Ани Лорак и Филипп Киркоров

Вечером 22 мая в ресторан-яхту «Чайка» было не попасть. Любимое заведение Ольги Бузовой было закрыто на спецобслуживание — давали ужин по случаю очередной церемонии вручения премии Topical Style Awards. Сама Ольга сейчас в Стамбуле, поэтому посетить мероприятие не смогла. Зато на нем были замечены Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Ханна и многие другие.

Наталья Подольская

Гланвую награду вечера — статуэтку в номинации «Самая стильная» — в этом году унесла Ани Лорак. В числе победителей также оказался певец Alekseev и группа Mband.

Под финал началось все самое зажигательно! Вы только посмотрите на Юлию Ковальчук и выступающего у нее на подтанцовке Игоря Верника.

Предлагаем оценить и образы звездных гостей. Удалось ли кому-то затмить Филиппа Киркорова?