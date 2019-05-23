Филипп Киркоров, Зара, Алика Смехова и другие звезды с детьми на премьере фильма «Аладдин»

На днях состоялся премьерный показ фильма «Аладдин». Картину гостям мероприятия представила генеральный директор компании Disney в России и странах СНГ Марина Жигалова-Озкан. Мероприятие прошло с размахом: на нем присутствовали многие российские знаменитости, которые в этот раз пришли в компании своих детей.
Среди звездных гостей торжественного показа были Филипп Киркоров с детьми, Юлианна Караулова, Зара с сыном, Ирина Горбачева, Алика Смехова с сыном, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева с дочерью Эвией, Ян Гэ, Ксения Чилингарова, Мария Верник с детьми, Оксана Барковская с детьми, Сергей Лукьяненко с детьми, Анна Исаева, Карина Андоленко и другие.
Интересно, что Юлианна Караулова записала саундтрек к «Аладдину» вместе с американским певцом Зейном Маликом. Однако знаменитости пришлось держать этот факт в секрете до самой премьеры.