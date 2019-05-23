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Филипп Киркоров, Зара, Алика Смехова и другие звезды с детьми на премьере фильма «Аладдин»

22 мая в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла грандиозная премьера фильма Гая Ричи «Аладдин». На мероприятии присутствовали многие российские знаменитости со своими детьми.

На днях состоялся премьерный показ фильма «Аладдин». Картину гостям мероприятия представила генеральный директор компании Disney в России и странах СНГ Марина Жигалова-Озкан. Мероприятие прошло с размахом: на нем присутствовали многие российские знаменитости, которые в этот раз пришли в компании своих детей.

Марина Жигалова-Озкан
Марина Жигалова-Озкан

Среди звездных гостей торжественного показа были Филипп Киркоров с детьми, Юлианна Караулова, Зара с сыном, Ирина Горбачева, Алика Смехова с сыном, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева с дочерью Эвией, Ян Гэ,  Ксения Чилингарова, Мария Верник с детьми, Оксана Барковская с детьми, Сергей Лукьяненко с детьми, Анна Исаева, Карина Андоленко и другие.

Интересно, что Юлианна Караулова записала саундтрек к «Аладдину» вместе с американским певцом Зейном Маликом. Однако знаменитости пришлось держать этот факт в секрете до самой премьеры.

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба
Теги

Филипп Киркоров, Алика Смехова, Певица Зара, Гай Ричи, Зейн Малик

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