Татьяна Навка с дочерью, Памела Андерсон с сыном и другие гости благотворительного вечера amfAR

72-й Каннский кинофестиваль подходит к завершению. 23 мая состоялось главное светское мероприятие, собравшее всех — от Кендалл Дженнер до Саши Жулиной.



Дуа Липа

Благотворительный гала-ужин amfAR ежегодно становится едва ли не более ожидаемым событием Каннского кинофестиваля, чем церемония объявления победителя. Для этого вечера звездные гостьи подбирают самые красивые и самые эффектные платья. В отеле Cap-Eden-Roc, где традиционно проходит вечер, можно встретить и завсегдатаев мирового списка Forbes, и голливудских див, и длинноногих моделей.

Ева Лонгория

В этом году звездная явка была как всегда высокой. Ева Лонгория, Кендалл Дженнер, Памела Андерсон, Милла Йовович и многие-многие другие.

Каролина Шойфеле и Татьяна Навка

Гостьей вечера стала и Татьяна Навка. 44-летнюю фигуристку можно по праву назвать одной из главных звезд 72-го Каннского кинофестиваля. Наша соотечественница не пропустила ни одной громкой премьеры и на красной дорожке всегда выглядела просто блестяще!

Саша Жулина

Компанию Навке составила ее старшая дочь. 19-летняя Александра Жулина появилась на вечеринке в белом кружевном платье. Саша не в первый раз на amfAR'е. В 2017-м она дебютировала в Каннах и тогда познакомилась с Наоми Кэмпбелл.

В этом году девушка опубликовала в Инстаграме фото с Адрианой Лимой.

После приветственного коктейля гости вечера стали зрителями благотворительного модного показа, в котором приняли участие именитые манекенщицы. Вещи, которые длинноногие красотки демонстрировали на подиуме, были выставлены на аукционе, а все вырученные средства пошли в фонд по борьбе со СПИДом.