Сергей Полунин пригласил звезд на премьеру своего балета «Распутин»

23 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла премьера драматического балета «Распутин», главную роль в котором исполнил Сергей Полунин.
Елене досталась роль императрицы Александры Федоровны. Партию Феликса Юсупова исполнил датчанин Йохан Кобборг, а императора Николая II — Алексей Любимов.
При создании балета Полунин, как и автор идеи постановки Юка Ойши, намеренно не прибегали к точным историческим справкам.
«Я не думаю во время танца. Музыка подскажет мне ощущения, а те, кто вокруг меня — отреагируют на мои эмоции, а я — на их. Я жду этого момента, чтобы почувствовать Распутина, понять, какой он был», — объяснял такой подход к постановке Сергей.
Новость о скорой российской премьере вызвала ажиотаж среди поклонников балета — всем хотелось посмотреть, как у труппы получилось воплотить известную историю. На премьере были замечены певица Диана Арбенина, актриса Елена Захарова, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец и многие другие.
Далее балетная труппа поедет покорять Лондон (показы там состоятся 28 мая и 1 июня), а затем и в другие страны по всему миру. Надеемся, Полунин вернется с «Распутиным» в Россию еще раз!