Сергей Полунин пригласил звезд на премьеру своего балета «Распутин»

Знаменитый танцовщик Сергей Полунин и продюсер Евгений Винтур привезли в Москву балет «Распутин». Мировую премьеру постановки посетили Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Виктория Дайнеко и многие другие.

Сергей Полунин

23 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла премьера драматического балета «Распутин», главную роль в котором исполнил Сергей Полунин.

В постановке приняли участие как российские, так и западные артисты балета, а также возлюбленная Сергея — фигуристка Елена Ильиных.

Елене досталась роль императрицы Александры Федоровны. Партию Феликса Юсупова исполнил датчанин Йохан Кобборг, а императора Николая II — Алексей Любимов.

Елена Ильиных и Сергей Полунин

При создании балета Полунин, как и автор идеи постановки Юка Ойши, намеренно не прибегали к точным историческим справкам.

«У всех есть две стороны, светлая и черная. Я верю, что у Распутина были добрые намерения», — говорил ранее знаменитый танцовщик.

«Я не думаю во время танца. Музыка подскажет мне ощущения, а те, кто вокруг меня — отреагируют на мои эмоции, а я — на их. Я жду этого момента, чтобы почувствовать Распутина, понять, какой он был», — объяснял такой подход к постановке Сергей.

Новость о скорой российской премьере вызвала ажиотаж среди поклонников балета — всем хотелось посмотреть, как у труппы получилось воплотить известную историю. На премьере были замечены певица Диана Арбенина, актриса Елена Захарова, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец и многие другие.



Далее балетная труппа поедет покорять Лондон (показы там состоятся 28 мая и 1 июня), а затем и в другие страны по всему миру. Надеемся, Полунин вернется с «Распутиным» в Россию еще раз!