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Андрей Малахов, Зара, L’One и другие знаменитости на ежегодном ралли Chopard

26 мая в Москве состоялось мероприятие L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В этом году в заезде приняли участие 52 ретро-автомобиля. На ралли присутствовали многие российские знаменитости и их дети.

L.U.C Chopard Classic Weekend Rally — мероприятие, проходящее в России уже в 16-й раз. Впервые оно состоялось в 2003 году. Кстати, в этом году к участию была допущена новая категория экипажей — суперкары, выпущенные как раз с 2003-го. Кроме того, в рамках нынешнего мероприятия были представлены новые часы из коллекции L.U.C. Quattro в количестве 50 экземпляров.

Автомобили стартовали от Третьяковского проезда. Им предстояло преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в Барвихе Luxury Village. Для всех участников был разработан сложный маршрут протяженностью около 89 километров. Победители гонки традиционно получили в награду часы из коллекций L.U.C и Classic Racing, произведенные на мануфактуре Chopard во Флерье.

Зара
Зара

В этом году L.U.C Chopard Classic Weekend Rally посетили Андрей Малахов, певица Зара, дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, гимнастка и олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, актриса и номинантка премии Chopard Talent Award 2019 Алена Чехова, рэпер L’One, Аркадий Укупник с женой, Ирина Йовович и многие другие знаменитости.

Кроме того, накануне мероприятия сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле вместе со своей женой Кристин прибыл в Москву, чтобы лично принять участие в ралли.

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба
Теги

Chopard, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Певица Зара, Андрей Малахов

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