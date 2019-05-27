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Божена Рынска, Татьяна и Надежда Михалковы и другие именитые любители театра оценили «Кармен» в «Зарядье»

На днях в Москве состоялась очередная громкая премьера. Свою версию знаменитой «Кармен» представил режиссер Максим Диденко, а первыми ее смогли оценить Божена Рынска, Надежда и Татьяна Михалковы, Алена Свиридова и многие другие. 
Алена Свиридова
Алена Свиридова

В Москве стартовала театральная программа фестиваля «Черешневый лес». 24 мая в концертном зале «Зарядье» прошел премьерный показ «Кармен» в постановке одного из самых востребованных режиссеров нового поколения Максима Диденко. Продюсером выступил Павел Каплевич, а главным художником — Айдан Салахова, чьи необычные скульптуры украсили сцену. 

Божена Рынска
Божена Рынска

Это не просто опера, это целое многожанровое действие, сочетающее в себе и драматический спектакль, и балет. Роль Кармен исполнили прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина и оперная дива Карина Хэрунц.

«Великая музыка из оперы Бизе была транскрибирована композитором Алексеем Сюмаком. К тому же, мы добавили арабских мотивов: музыканты оркестра Филиппа Чижевского играют этномузыку на 20 инструментах, включая уд, сантур и флейты. Ведь цыгане, к которым принадлежит Кармен, — это восточный народ», — поясняет Каплевич.

Надежда Михалкова
Надежда Михалкова

Первыми оценить эту драму-оперу-балет пришли звездные друзья «Черешневого леса». В зрительном зале были замечены Божена Рынска, женская часть семейства Михалковых, Алена Свиридова, супруги Астаховы, чета Стриженовых и многие другие.

После спектакля, который, к слову, длится всего лишь час с небольшим, звездные гости делились своими впечатлениями. Алена Свиридова: «Сегодня я услышала и увидела что-то невероятное. Одна из самых моих любимых опер обрела новую жизнь, зажила, задышала. Как будто видишь что-то знакомое, но в то же время абсолютно новое. Это как увидеть старого друга после долгой разлуки — он вроде бы тот же, но другой. И это тот случай, когда перемены к лучшему. ''Черешневый лес'', конечно, не перестает меня радовать».

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27 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Bosco

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Божену, имидж а ла девушка - барышня, старит.Вот Стриже́нова старше ее, а выглядит моложе, моднее, элегантнее, свежее...

  • Кто же так губы разбил Кармен,что они распухли?

  • Айдан Салахова...потерянный близнец Жанны Aгузаровой?

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