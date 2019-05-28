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Белла Хадид, Крис Дженнер, князь Альбер и княгиня Шарлен на Гран-при «Формулы-1» в Монако

На днях прошла легендарная гонка Гран-при Монако. Престижное мероприятие посетили многие звезды, а награды победителю вручали князь Альбер II и княгиня Шарлин.
 Княгиня Шарлин и князь Альбер II
 Княгиня Шарлин и князь Альбер II

На днях в Монако прошел Гран-при «Формулы-1». Посмотреть на гонку собралось множество звездных гостей. Князь Альбер II и княгиня Шарлин приветствовали спортсменов, а затем вручили награду победителю — британцу Льюису Хэмилтону.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон

За ходом соревнования наблюдали такие знаменитости, как Белла Хадид, Крис Дженнер, Оливия Калпо, Винни Харлоу, Патрик Демпси, сын Михаэля Шумахера Мик и многие другие.

Кстати, Белла Хадид днем ранее успела отдохнуть на яхта дизайнера Томми Хилфигера. Снимки знаменитости, одетой в легкую белую тунику и летние брюки того же цвета, моментально появились в Сети.

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28 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Князь Альбер II, Шарлин Уиттсток, Крис Дженнер, Белла Хадид, Оливия Калпо, Винни Харлоу, Патрик Демпси

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А где же наша всеобщая любимица? Они же с князюшкой дружили вроде, фоткались вместе неоднократно. Почему она проигнорировала сие торжество?

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