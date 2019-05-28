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Екатерина Архарова, Мария Кожевникова и другие звезды получили награды из рук Дмитрия и Полины Дибровых на премии Family Awards

В минувшие выходные в столице прошла церемония вручения премии Family Awards. Награды за свое семейное счастье получили супруги Дибровы, Стриженовы, Никита Пресняков с молодой женой Аленой и многие другие. 
Дмитрий Дибров, Полина Диброва, Анастасия Стоцкая
Дмитрий и Полина Дибровы вместе с Анастасией Стоцкой и ее детьми

26 мая в столичном ресторане «Воробьи» состоялась первая премия Family Awards журнала «Теленеделя». Теперь ежегодно издание будет награждать самые крепкие семьи отечественного шоу-бизнеса. 

Многие номинанты появились на премии вместе со своими детьми, что вмиг превратило обычный светский вечер в большой и веселый праздник.

Ведущими Family Awards стали Дмитрий и Полина Дибровы. Кстати, знаменитые супруги не только вручали награды своим коллегам, но и сами стали победителями в одной из номинаций — пара получила заветную статуэтку в категории «100% любви». 

Брэндон Стоун с дочерью Луизой
Брэндон Стоун с дочерью Луизой

Некоторые гости во время вечера выходили на сцену, чтобы порадовать присутствующих своими песнями. Доминик Джокер спел вместе со своей супругой Екатериной Кокориной, а участник проекта «Голос» Брэндон Стоун — с дочерью Луизой. 

В итоге на премии были награждены десятки российских звезд. Беременная Екатерина Архарова вместе с супругом Артемом Илясовым стали победителями в номинации «Гармония любви», Мария Кожевникова забрала статуэтку в категории «Единение сердец», а Алла Довлатова получила награду под названием «Семейный очаг».

Смотрите подробный фотоотчет с события в нашей галерее. 

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28 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Алла Довлатова, Дмитрий Дибров, Полина Диброва, Анастасия Стоцкая, Мария Кожевникова, Екатерина Архарова, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Никита Пресняков, Надежда Ангарская, Светлана Зейналова, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Катя Лель, Анна Банщикова, Марина Кравец, Михаил Грушевский

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Надо все-таки номинации какие-то более реальные придумывать. А то какая же гармония любви в том, что муж загуливает по неделе неизвестно где или единение сердец , если жена даже премию получать явилась в гордом одиночестве ? Дали бы им премию за женскую мудрость или долготерпение в семейной жизни, было бы более уместно.

  • Какая Стриженова молодец, после резекции желудка так долго в маленьком весе держится

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