Екатерина Архарова, Мария Кожевникова и другие звезды получили награды из рук Дмитрия и Полины Дибровых на премии Family Awards

В минувшие выходные в столице прошла церемония вручения премии Family Awards. Награды за свое семейное счастье получили супруги Дибровы, Стриженовы, Никита Пресняков с молодой женой Аленой и многие другие.

Дмитрий и Полина Дибровы вместе с Анастасией Стоцкой и ее детьми

26 мая в столичном ресторане «Воробьи» состоялась первая премия Family Awards журнала «Теленеделя». Теперь ежегодно издание будет награждать самые крепкие семьи отечественного шоу-бизнеса.

Многие номинанты появились на премии вместе со своими детьми, что вмиг превратило обычный светский вечер в большой и веселый праздник.

Ведущими Family Awards стали Дмитрий и Полина Дибровы. Кстати, знаменитые супруги не только вручали награды своим коллегам, но и сами стали победителями в одной из номинаций — пара получила заветную статуэтку в категории «100% любви».

Брэндон Стоун с дочерью Луизой

Некоторые гости во время вечера выходили на сцену, чтобы порадовать присутствующих своими песнями. Доминик Джокер спел вместе со своей супругой Екатериной Кокориной, а участник проекта «Голос» Брэндон Стоун — с дочерью Луизой.



В итоге на премии были награждены десятки российских звезд. Беременная Екатерина Архарова вместе с супругом Артемом Илясовым стали победителями в номинации «Гармония любви», Мария Кожевникова забрала статуэтку в категории «Единение сердец», а Алла Довлатова получила награду под названием «Семейный очаг».



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