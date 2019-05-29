Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Билан, ST и другие поздравили ТНТ Music с днем рождения

В прошедшие выходные в московском клубе Arena by Soho Family прогремела масштабная ТНТ MUSIC PARTY в честь третьего дня рождения музыкального телеканала. Хедлайнером вечеринки стал американский рэпер OFFSET.
Дима Билан
«Конечно, я пожелаю ТНТ MUSIC большого роста и еще больше фанатов. Будьте просто офигенными, друзья», — так поздравил телеканал Дима Билан. 

Вечеринка стартовала в 22.00, и уже в это время свободных мест на танцполе не оставалось, гости праздника с нетерпением ждали выступления любимых артистов. В эту ночь поздравить телеканал с днем рождения на сцену вышли дерзкий фрэшмен OG Buda, нео-поп-артист Eighteen, ироничные парни из группы «Хлеб» и, конечно, звезда вечера, один из самых узнаваемых представителей южного хип-хопа — OFFSET.

ST
ST

Кроме того, к празднику присоединились близкие друзья телеканала ТНТ MUSIC, среди которых были десятки звезд шоу-бизнеса: ST с женой Ассоль, Дарья Клюкина, Клава Кока, Гуф, Мияги & Эндшпиль, Терновой, Полина Фаворская, Артем Пиндюра, Дима Билан и многие другие.

Приятные пожелания ТНТ MUSIC получил от ST: «Желаю, чтобы в эфире был уникальный контент, аудитория росла, и каждый день рождения становился всё масштабнее, чтобы этот праздник дарил удовольствие людям так же, как это делает сам канал ТНТ MUSIC».

«Очень хочу пожелать хороших зрителей, хорошей музыки в эфире и больше крутых мероприятий. С ТНТ MUSIC многое связано – это и выступления, и бесчисленные интервью, и другие события. Поэтому, конечно же, я сегодня здесь и уже готова качать под группу «Хлеб» и очень жду выход OFFSET», - поделилась Клава Кока. 

Перейти к обсуждению


29 мая 2019

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-26 11:58:00
307
Не понимаю тех, кто просит прощения у человека после его смерти. Для человека это все важно, когда он жив. Именно при жизни он ждет признаний, извинений, помощи и т.п. После смерти ему уже все равно.
«Из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг»: спустя 18 лет вражды Тимати посвятил песню Децлу
78 Комментариев
Гость 2019-05-27 19:18:00
218
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
47 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.