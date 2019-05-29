Билан, ST и другие поздравили ТНТ Music с днем рождения

В прошедшие выходные в московском клубе Arena by Soho Family прогремела масштабная ТНТ MUSIC PARTY в честь третьего дня рождения музыкального телеканала. Хедлайнером вечеринки стал американский рэпер OFFSET.



«Конечно, я пожелаю ТНТ MUSIC большого роста и еще больше фанатов. Будьте просто офигенными, друзья», — так поздравил телеканал Дима Билан.

Вечеринка стартовала в 22.00, и уже в это время свободных мест на танцполе не оставалось, гости праздника с нетерпением ждали выступления любимых артистов. В эту ночь поздравить телеканал с днем рождения на сцену вышли дерзкий фрэшмен OG Buda, нео-поп-артист Eighteen, ироничные парни из группы «Хлеб» и, конечно, звезда вечера, один из самых узнаваемых представителей южного хип-хопа — OFFSET.

ST

Кроме того, к празднику присоединились близкие друзья телеканала ТНТ MUSIC, среди которых были десятки звезд шоу-бизнеса: ST с женой Ассоль, Дарья Клюкина, Клава Кока, Гуф, Мияги & Эндшпиль, Терновой, Полина Фаворская, Артем Пиндюра, Дима Билан и многие другие.





Приятные пожелания ТНТ MUSIC получил от ST: «Желаю, чтобы в эфире был уникальный контент, аудитория росла, и каждый день рождения становился всё масштабнее, чтобы этот праздник дарил удовольствие людям так же, как это делает сам канал ТНТ MUSIC».



«Очень хочу пожелать хороших зрителей, хорошей музыки в эфире и больше крутых мероприятий. С ТНТ MUSIC многое связано – это и выступления, и бесчисленные интервью, и другие события. Поэтому, конечно же, я сегодня здесь и уже готова качать под группу «Хлеб» и очень жду выход OFFSET», - поделилась Клава Кока.