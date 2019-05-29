Дарья Мороз в микрошортах и Любовь Толкалина в платье с интригующим разрезом: селебы побывали в гостях у Salvatore Ferragamo

На днях в Москве прошла презентация новой коллекции Salvatore Ferragamo. Первыми летнюю линию оценили знаменитые друзья бренда — Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина и многие другие.

Дарья Повереннова

28 мая в столичном бутике Salvatore Ferragamo прошла коктейльная вечеринка, посвященная запуску летней коллекции бренда. По традиции, самыми первыми оценить новинки пришли звезды отечественного шоу-бизнеса.

Многие селебы решили не только коллекцию посмотреть, но и себя показать.

Так, телеведущая Татьяна Геворкян пришла на вечер в велосипедках, а актриса Любовь Толкалина — в платье с экстремально высоким разрезом.

Анна Тихомирова

Но больше всего гостей вечера удивил аутфит Дарьи Мороз. 35-летняя актриса, обычно предпочитающая весьма закрытые наряды, на этот раз отдала предпочтение оверсайз-жакету, который дополнила... микрошортами.



На коктейле Salvatore Ferragamo побывали актриса Янина Студилина, фигурист Максим Маринин и многие другие. Гости не только ознакомились с новой коллекцией модного Дома, но и узнали о раритетной коллекции бренда Ferragamo’s Creations, часть которой представлена и в бутиках России. В нее входят реплики обуви, которую основатель Дома Сальваторе Феррагамо создавал для кинодив прошлого века.