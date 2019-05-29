Гениталии из пайеток в старейшем музее мира: чем удивила новая коллекция Gucci

28 мая в Капитолийском музее Рома собрались представители мировой фэшн-индустрии и шоу-бизнеса. В этот вечер в залах одного из древнейших дворцов мира состоялся показ новой круизной коллекции Дома Gucci.
По мнению зрителей модного шоу, креативный директор бренда Алессандро Микеле стремился отразить в своей новой работе самые обсуждаемые темы этого года.
Так, некоторые изделия украшала вышивка в форме женских гениталий. Вероятно, таким образом дизайнер отреагировал на бурно обсуждаемый запрет абортов в американском штате Алабама.
Кроме того, на некоторых жакетах красовался бодипозитивный лозунг, который можно перевести как «Мое тело — мое дело», а на куртках — дату легализации искусственного прерывания беременности в Италии.
Новая коллекция вдохновлена как эпохой античности, так и символикой современного времени. Одни модели представляли обильно украшенные золотом и декором наряды, будто созданные для современных патрициев, другие же — аутфиты с принтом в виде Микки Мауса.
А вам понравилась коллекция Gucci Resort 2020?