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Гениталии из пайеток в старейшем музее мира: чем удивила новая коллекция Gucci

28 мая в Риме прошел показ Gucci Resort 2020. Похоже, новые модели бренда вновь станут самыми обсуждаемыми в этом году. 
Зои Салдана, Сальма Хайек, Гарри Стайлс
Зои Салдана, Сальма Хайек и Гарри Стайлс вместе с моделью на показе Gucci

28 мая в Капитолийском музее Рома собрались представители мировой фэшн-индустрии и шоу-бизнеса. В этот вечер в залах одного из древнейших дворцов мира состоялся показ новой круизной коллекции Дома Gucci.

В первых рядах были замечены супермодель Наоми Кэмпбелл, актрисы Сальма Хайек и Зои Салдана, Элтон Джон с супругом и многие другие. 

По мнению зрителей модного шоу, креативный директор бренда Алессандро Микеле стремился отразить в своей новой работе самые обсуждаемые темы этого года.

Gucci
 

Так, некоторые изделия украшала вышивка в форме женских гениталий. Вероятно, таким образом дизайнер отреагировал на бурно обсуждаемый запрет абортов в американском штате Алабама. 

Кроме того, на некоторых жакетах красовался бодипозитивный лозунг, который можно перевести как «Мое тело — мое дело», а на куртках — дату легализации искусственного прерывания беременности в Италии. 

Новая коллекция вдохновлена как эпохой античности, так и символикой современного времени. Одни модели представляли обильно украшенные золотом и декором наряды, будто созданные для современных патрициев, другие же — аутфиты с принтом в виде Микки Мауса.

А вам понравилась коллекция Gucci Resort 2020?

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29 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, REX Features/Fotodom.ru
Теги

Зои Салдана, Гарри Стайлс, Сальма Хайек, Наоми Кэмпбелл, Элтон Джон, Мариякарла Босконо, Дэвид Ферниш, Gucci

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