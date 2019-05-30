Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц представили близким и друзьям второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»

29 мая в Нью-Йорке состоялась звездная вечеринка по случаю выхода нового сезона сериала «Большая маленькая ложь». Увидели одну из самых ожидаемых премьер этого лета первыми Мишель Пфайфер, Ава Филипп и многие другие. 
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» <i>(2017)</i>
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» (2017)

В 2017-м на экраны вышел драматический сериал «Большая маленькая ложь». Восьмисерийная лента была интересна зрителям не только из-за захватывающего сюжета с элементами детектива, но и благодаря невероятно звездному составу — в главных ролях снялись Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лора Дерн и Шейлин Вудли. 

«Большая маленькая ложь» была высоко оценена не только зрителями, но и профессионалами — драма победила сразу в 8 (!) номинациях на премии «Эмми». 

Изначально создатели не хотели продлевать проект на следующий сезон. Но все же невероятный успех заставил их пересмотреть свое решение. 29 мая в нью-йоркском «Линкольн-центре» состоялась закрытая премьера второго сезона «Большой маленькой лжи». 

 
 

На красной дорожке появился весь актерский состав, причем с большой группой поддержки. Так, Риз Уизерспун пришла в компании дочери Авы Филипп, а Николь Кидман — с супругом Китом Урбаном. 

Появилась на премьере и Мерил Стрип, которая так же снялась в драматической ленте. Кроме того, были замечены актрисы Мишель Пфайфер и Джина Гершон, голливудский продюсер Элиза Пульезе и другие селебы. 

Мировая премьера второго сезона «Большой маленькой лжи» состоится 9 июня. Сериал можно будет посмотреть на различных онлайн-платформах. А пока предлагаем оценить его трейлер. 

Перейти к обсуждению 3


30 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Зои Кравиц, Николь Кидман, Кит Урбан, Ава Филипп, Мерил Стрип, Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Лора Дерн

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Мишель Пфайфер шикарна, годы над ней не властны

  • Гость

    Мишель Пфайфер шикарна, годы над ней не властны

    О да, она прекрасно выглядит! И как актриса тоже великолепна. Еще понравилась очень Кидман (хотя я здесь субъективна, так как тоже обожаю эту актрису)

  • Мишель супер, потрясно выглядет, костюм класс!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.