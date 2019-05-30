Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц представили близким и друзьям второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»

29 мая в Нью-Йорке состоялась звездная вечеринка по случаю выхода нового сезона сериала «Большая маленькая ложь». Увидели одну из самых ожидаемых премьер этого лета первыми Мишель Пфайфер, Ава Филипп и многие другие.

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» (2017)

В 2017-м на экраны вышел драматический сериал «Большая маленькая ложь». Восьмисерийная лента была интересна зрителям не только из-за захватывающего сюжета с элементами детектива, но и благодаря невероятно звездному составу — в главных ролях снялись Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лора Дерн и Шейлин Вудли.

«Большая маленькая ложь» была высоко оценена не только зрителями, но и профессионалами — драма победила сразу в 8 (!) номинациях на премии «Эмми».

Изначально создатели не хотели продлевать проект на следующий сезон. Но все же невероятный успех заставил их пересмотреть свое решение. 29 мая в нью-йоркском «Линкольн-центре» состоялась закрытая премьера второго сезона «Большой маленькой лжи».

На красной дорожке появился весь актерский состав, причем с большой группой поддержки. Так, Риз Уизерспун пришла в компании дочери Авы Филипп, а Николь Кидман — с супругом Китом Урбаном.



Появилась на премьере и Мерил Стрип, которая так же снялась в драматической ленте. Кроме того, были замечены актрисы Мишель Пфайфер и Джина Гершон, голливудский продюсер Элиза Пульезе и другие селебы.

Мировая премьера второго сезона «Большой маленькой лжи» состоится 9 июня. Сериал можно будет посмотреть на различных онлайн-платформах. А пока предлагаем оценить его трейлер.