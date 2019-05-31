Время голосовать: Прилучный, Рудковская, Летучая и другие звезды узнали, кто может стать «Человеком года»

В звездных ежедневниках предпоследний день мая традиционно отмечен двумя буквами — GQ. Накануне лета российское издание мужского журнала оглашает список номинантов на премию «Человек года», которая пройдет в сентябре.



Агата Муцениеце и Павел Прилучный

30 мая в столичном Императорском яхт-клубе прошел закрытый коктейль журнала GQ. Вечеринка была приурочена к старту голосования за звание «Человек года». Надо отметить, что звездных гостей в этом году было значительно меньше, чем в предыдущем. Возможно, сильный ливень, обрушившийся на Москву в четверг днем, нарушил планы многих селебов. А может быть, они не успели приехать в яхт-клуб с других мероприятий — в этот вечер в столице одни знаменитости знакомились с блогером Вероникой Хейлбрюннер, ее брутальным бойфрендом Джастином О'Ши и их маленьким сыном Вальтером на вечеринке Miu Miu, другие подпевали песням Элтона Джона на премьере фильма «Рокетмен», третьи присматривались к часам J12 на презентации Chanel, а четвертые веселились на пре-пати «Жары».

В Императорском яхт-клубе, где уже четвертый год подряд стартует голосование за звание «Человека года» журнала GQ, тоже было весело. Гости охотно позировали фотографам, а после отправлялись к сцене, где в этот вечер выступал Владимир Пресняков.

Виктория Шелягова, едва появившись, тут же оказалась в центре внимания. И не только потому, что была одета в ярко-розовый брючный костюм с кроп-топом. Многие из присутствующих обсуждали скандальный выпуск программы «Осторожно, Собчак!», одной из участниц которой и стала Виктория.

Александра Бортич

Ну а мы перейдем к номинантам. Итак, за звание лучшего актера в числе прочих поборются Евгений Цыганов и Павел Деревянко. В номинации «Лицо с экрана» имеют шансы на победу Юрий Дудь и Александр Гудков. Жора Крыжовников, Павел Лунгин и Кирилл Серебренников будут соревноваться в номинации «Режиссер года».

Из всех названных выше персон, к сожалению, никто своим вниманием собравшихся этим летним вечером на набережной не почтил.