Николай Басков, Алсу, Юлианна Караулова и другие звезды поддержали юных артистов на открытии «Детской Новой Волны-2019»

В последние дни весны в Крыму проходит финал музыкального конкурса «Детская Новая Волна-2019». Первые выступления юных конкурсантов посмотрели Николай Басков, Олег Газманов, Юлианна Караулова и другие звезды отечественной эстрады.

Ержан Максим, Алсу и Микелла Абрамова

30 и 31 мая на территории знаменитого лагеря «Артек» проходит финал музыкального фестиваля «Детская Новая Волна-2019».

В конкурсе участвует 11 юных исполнителей из разных стран — от России и Белоруссии до Литвы и Великобритании.

По традиции, детский конкурс, бессменным организатором которого является Игорь Крутой, посещают многие представители отечественной эстрады. На этот раз гостями «Новой Волны» стали Лев Лещенко, Олег и Марина Газмановы, Зара и многие другие.

Пожалуй, главным событием первого дня фестиваля стал приезд в Ялту Алсу и Микеллы Абрамовой.

Дочь певицы, оказавшаяся этой весной в центре скандала, вышла на сцену вместе с другим победителем «Голоса» Ержаном Максимом.

Несмотря на то, что итоги шоу Первого канала до сих пор обсуждаются, на «Детской Новой Волне» об этом никто не вспоминал. Микелле и Ержану громко аплодировал весь зал.

Уже сегодня в «Артеке» пройдет гала-концерт, во время которого будет названо имя победителя «Детской Новой Волны-2019». В праздничном вечере примут участие многие знаменитости.