Николай Басков, Алсу, Юлианна Караулова и другие звезды поддержали юных артистов на открытии «Детской Новой Волны-2019»

30 и 31 мая на территории знаменитого лагеря «Артек» проходит финал музыкального фестиваля «Детская Новая Волна-2019».
По традиции, детский конкурс, бессменным организатором которого является Игорь Крутой, посещают многие представители отечественной эстрады. На этот раз гостями «Новой Волны» стали Лев Лещенко, Олег и Марина Газмановы, Зара и многие другие.
Пожалуй, главным событием первого дня фестиваля стал приезд в Ялту Алсу и Микеллы Абрамовой.
Несмотря на то, что итоги шоу Первого канала до сих пор обсуждаются, на «Детской Новой Волне» об этом никто не вспоминал. Микелле и Ержану громко аплодировал весь зал.
Уже сегодня в «Артеке» пройдет гала-концерт, во время которого будет названо имя победителя «Детской Новой Волны-2019». В праздничном вечере примут участие многие знаменитости.