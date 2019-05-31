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Рита Дакота, Глюк’oZа и другие знаменитости на пре-пати фестиваля «ЖАРА-2019»

На днях, традиционно перед стартом музыкального фестиваля «Жара», в столичном ресторане Rose Bar состоялась пре-пати. Мероприятие посетили певица Нюша, Юлия Барановская и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Глюк’oZа

Каждое лето на несколько дней весь свет российского шоу-бизнеса перебирается на побережье Каспийского моря — на фестиваль «Жара», который проходит в Баку. И по традиции предшествует ему пре-пати, прошедшая в этот раз в московском ресторане Rose Bar 30 мая.

Юлия Барановская
Юлия Барановская

Среди присутствующих на вечере оказались не только артисты, выступление которых мы увидим на «Жаре», но и звездные друзья организатора фестиваля Эмина Агаларова. Среди них были замечены певица Нюша, Юлия Барановская, Ольга Серябкина, Глюк’oZа и многие другие знаменитости. Обратите внимание на новый цвет волос Юлии Барановской. Как она вам в образе блондинки?

Пока со сцены публику развлекали Мари Краймбрери, Рита Дакота и другие исполнители, гости обсуждали, чем на этот раз будет удивлять «Жара». Организаторы пообещали кое-что особенное! Музыкальный фестиваль пройдет с 25 по 28 июля на территории курорта Sea Breeze Resort.

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31 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Странный наряд у Нюши. Глюкоза какая-то бледная, как моль. Жасмин хорошо выглядит. А что блогер Сардаров на таких мероприятиях делает, кто он здесь такой вообще?

  • Мда..

  • А чё Джиган вырвался на волю без горячо любимой женой?

  • У Серябкиной живот торчит, некрасивая фигура, плечи огромные, понравилась Нюша, Барановская.

  • Глюкоза простовато как то....

  • Сколько можно с этими нарощенными волосами...ужас...колхоз...от мервых отрезают волосы и вообще сейчас не тренд они, стильные стрижки и окрашивание или длинное каре очень стильно и со вкусом.

  • Гость

    А чё Джиган вырвался на волю без горячо любимой женой?

    Он всегда без жены на тусовках. А как вам золотая голда на шее в стиле бандюков из 90-х? Давненько такого видеть не доводилось.

  • Гость

    Глюкоза простовато как то....

    Лучше так, чем когда она полуголая.

  • Что с лицом Глюкозы, какое то возрастное стало, мужеподобное?

  • Что за выражение лица у Юли Барановской??? Это типо секс? Глупо выглядит

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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