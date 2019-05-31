Рита Дакота, Глюк’oZа и другие знаменитости на пре-пати фестиваля «ЖАРА-2019»

На днях, традиционно перед стартом музыкального фестиваля «Жара», в столичном ресторане Rose Bar состоялась пре-пати. Мероприятие посетили певица Нюша, Юлия Барановская и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Глюк’oZа

Каждое лето на несколько дней весь свет российского шоу-бизнеса перебирается на побережье Каспийского моря — на фестиваль «Жара», который проходит в Баку. И по традиции предшествует ему пре-пати, прошедшая в этот раз в московском ресторане Rose Bar 30 мая.

Юлия Барановская

Среди присутствующих на вечере оказались не только артисты, выступление которых мы увидим на «Жаре», но и звездные друзья организатора фестиваля Эмина Агаларова. Среди них были замечены певица Нюша, Юлия Барановская, Ольга Серябкина, Глюк’oZа и многие другие знаменитости. Обратите внимание на новый цвет волос Юлии Барановской. Как она вам в образе блондинки?

Пока со сцены публику развлекали Мари Краймбрери, Рита Дакота и другие исполнители, гости обсуждали, чем на этот раз будет удивлять «Жара». Организаторы пообещали кое-что особенное! Музыкальный фестиваль пройдет с 25 по 28 июля на территории курорта Sea Breeze Resort.