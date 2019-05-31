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Елена Захарова, Дарья Мороз и другие звезды на совместной выставке марки Falconeri и журнала National Geographic

Летняя погода пришла в Москву раньше, чем положено по календарю, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители столицы стремятся как можно больше времени проводить вне душных помещений. В угоду этому Falconeri и National Geographic устроили уличную вечеринку, собрав на ней звезд.
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская

Итальянский бренд Falconeri объединил усилия с журналом National Geographic и запустил уличную выставку, которая проработает в течение следующих четырех недель недалеко от флагманского магазина марки на Кузнецком мосту. 

В экспозиции представлены фотографии красивейших уголков России: Камчатского полуострова, Дальнего востока, Краснодарского края, Урала, Курильских островов, Ладожского озера, Поволжья и многих других регионов. Так, на выставке можно будет увидеть работы Сергея Горшкова, Андрея Каменева, Игоря Шпиленка, Евгения Полонского, Алексея Дуплякова и других известный российских фотографов.

Анжелика Каширина
Анжелика Каширина
По случаю открытия была устроена вечеринка, а флагманский бутик Falconeri — превращен в тисо-самшитовую рощу Краснодарского края.

На мероприятии собрались представители шоу-бизнеса, кинематографа и светской тусовки: Дарья Мороз, Анжелика Каширина, Глафира Тарханова, Александра Ребенок, Рита Митрофанова и многие другие.

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31 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба
Теги

Falconeri, Елена Подкаминская

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