Елена Захарова, Дарья Мороз и другие звезды на совместной выставке марки Falconeri и журнала National Geographic

Итальянский бренд Falconeri объединил усилия с журналом National Geographic и запустил уличную выставку, которая проработает в течение следующих четырех недель недалеко от флагманского магазина марки на Кузнецком мосту.
В экспозиции представлены фотографии красивейших уголков России: Камчатского полуострова, Дальнего востока, Краснодарского края, Урала, Курильских островов, Ладожского озера, Поволжья и многих других регионов. Так, на выставке можно будет увидеть работы Сергея Горшкова, Андрея Каменева, Игоря Шпиленка, Евгения Полонского, Алексея Дуплякова и других известный российских фотографов.
На мероприятии собрались представители шоу-бизнеса, кинематографа и светской тусовки: Дарья Мороз, Анжелика Каширина, Глафира Тарханова, Александра Ребенок, Рита Митрофанова и многие другие.