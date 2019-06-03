Подведены итоги 8 Забайкальского международного кинофестиваля

2 июня в Чите прошла торжественная церемония закрытия Восьмого Забайкальского Международного кинофестиваля, были подведены итоги, а победители получили почетные награды.



Елена Бирюкова

Гостями церемонии стали Александр Михайлов, идейный вдохновитель и главный организатор, Председатель Оргкомитета ЗМКФ Виктор Шкулев, Сергей Самойлов, председатель жюри VIII ЗМКФ, Дмитрий Астрахан, Елена Ксенофонтова, Лоран Даниелу (Франция), Вивиан Чэнг (Китай), Аглая Шиловская, Игорь Огурцов, Ирина Петрова, Самир Габил Оглы Аскеров; Инга Оболдина, Сергей Федоров, Сергей Никоненко, Виталий Перминов, Алена Бабенко, Игорь Ливанов, Мария Безенкова, Руслан Абашин, Елена Бирюкова, Михаил Башкатов, Степан Жиряков, Николай Бочкарев, Игорь Волокитин, Алексей Огурцов, Николай Гадомский, Александра Стреляная, Хан Ваньфэн (Китай), Рита Солнцева, Петр Грешилов, Лилия Грешилова, Илья Белостоцкий, Такехиро Шиндо, Константин Одегов, Нина Кочеляева, Энхтайван Агваанцэрэнгйн (Монголия), Василий Зеленков, Андрей Халимон, Солбон Лыгденов, Максим Юсупов, Никита Юдаев.



Награды в основной программе

лучший фильм — «Папин костюм», режиссер По Хао Хуна (Тайвань);

лучший режиссер — Лила Авилес, фильм «Горничная» (Мексика);

лучший сценарий — Александр Плавник, фильм «Здесь и сейчас»;

лучший актер — «блистательный мужской актерский ансамбль фильма «Завод», режиссер Юрий Быков (Россия);

лучшая актриса — Лан Мей, фильм «Река любви», режиссер Хань Ваньфэн (Китай);

приз зрительских симпатий — фильм «Порт» режиссера Александры Стреляной (Россия);

диплом «За изобразительное решение в фильме «Куда течет море» — режиссер Виталий Салтыков, Россия.



Приз губернатора Забайкальского края получил народный артист России Сергей Никоненко.

Награды в конкурсе «Новый взгляд»

Приз за лучший фильм — «Чародейка» (режиссер Каспар Мунк, Дания);

приз зрительских симпатий — «Бегство рогатых викингов, или 5 дней из жизни Джонни Воробьева» режиссера Ильи Белостоцкого (Россия);

специальный диплом за яркое исполнение главной роли — Риннэ Ёсида, фильм «Девчонки не плачут», режиссер Такэхиро Синдо (Япония).

Специальные призы

Специальный приз губернатора за вклад в развитие кинематографии Забайкальского края — режиссер фильма «Солнцем зацелованные» Николай Гадомский;

специальный приз «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» — Лариса Удовиченко;

специальный приз «Самому народному режиссеру России» — Дмитрий Астрахан.



1 2 3 ... 14 Идейный вдохновитель и главный организатор, Председатель Оргкомитета ЗМКФ Виктор Шкулев и народная артистка РФ Лариса Удовиченко

Победители конкурса короткого метра

«Лучший сценарий короткометражного фильма» — Алексей Жук;



«Лучший короткометражный художественный фильм» — фильм «Счастливый билет» (из цикла «Недетские истории»), режиссер Андрей Корф;

«Лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае» — фильм «Врач», режиссер Максим Юсупов;



Победитель в номинации «Лучшая заявка на документальный фильм» – «Во Чокойской стороне», автор Дмитрий Головин. Александру Егорову, автору сценария «Моя иллюзия», вручили диплом за актуальность молодежной тематики и кинематографический дар.