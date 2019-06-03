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Наталья Бардо, Виктория Шелягова и другие селебрити оценили ювелирную коллекцию бренда Axenoff

С 31 мая по 2 июня в Петербурге проходила презентация новой коллекции ювелирного Дома Axenoff. Гостями летнего бала стали Наталья Бардо, Виктория Шелягова и другие селебрити.
Петр Аксенов с гостями летнего бала
Петр Аксенов с гостями летнего бала

Петр Аксенов представил новую коллекцию своего ювелирного бренда Axenoff. Сделал он это, как всегда, крайне эффектно. С 31 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге прошел летний бал известного художника, в рамках которого и состоялась презентация линейки украшений. 

На вечеринке 1 июня десятки гостей в белоснежных нарядах (в соответствии с дресс-кодом Ivory Color) собрались в Императорской певчей капелле, чтобы насладиться звуками старинного органа и невероятным исполнением Камиллы Керслейк. 

Наталья Бардо
Наталья Бардо

После концерта и торжественной речи Петра Аксенова присутствующие направились в гостиную Грибоедов отеля Kempinski Moika22, где гостям презентовали новую ювелирную коллекцию. Вдохновением для ее создания послужили красоты Ливадийского и Александровского дворцов, а также любовь императрицы Александры Федоровны к цветам.

Благодаря Цветочному дому Monceau шоу-рум превратился в подобие маленькой оранжереи, в которых представительница монаршей семьи проводила большую часть времени. Там же в гостиной была представлена коллекция кутюрного дома Lee Paton.

Ювелирные украшения Axenoff оценили Наталья Бардо, Виктория Шелягова, Юлия Акимова, Дарья Коновалова, Светлана Захарова, Крис Робшоу и другие селебрити. После презентации все гости поднялись в ресторан Bellevue, где и веселились до утра, окунаясь в незабываемую атмосферу белых ночей Северной столицы.

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03 июня 2019
Текст Саша Белая
Фото Александр Эмауз

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  • мде, баре развлекаются.

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