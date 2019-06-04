Не разлей «водица»: Ксения Собчак и Ольга Бузова помирились на премьере клипа певицы

3 июня в столичном ресторане «Облака» Ольга Бузова представила свой новый клип «Водица». Одними из первых видеоролик посмотрели Оксана Федорова, Слава, Ксения Собчак и многие другие звезды.

Ольга Бузова

Ольга Бузова рождена, чтобы эпатировать публику, причем в самых разных направлениях. Так, в своей певческой карьере звезда тоже не перестает удивлять. Песня за песней, клип за клипом — Оля постоянно находит новые решения, не оставляющие никого равнодушным.



Видео на песню «Водица» не стало исключением, в чем многие убедились 3 июня в ресторане «Облака», где состоялась его презентация. Гостями мероприятия стали многие друзья и коллеги Бузовой: Яна Рудковская, Слава, Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Рита Дакота, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Мария и Павел Погребняк, Александр Гудков и другие селебы.

В разгар вечеринки премьеру посетила и Ксения Собчак. С микрофонами в руках на глазах у всех журналистка и певица помирились после недавнего скандала вокруг бренда Balenciaga. К слову, Ксения утверждает, что речь в той программе шла вовсе не о Демне Гвасалии, и Оля не должна держать на дизайнера зла.

Ксения Собчак и Ольга Бузова

Как бы там ни было, королевой вечера осталась Бузова. В разговоре с журналистами певица как всегда разоткровенничалась. Так, Ольга призналась, что наконец прервала «два года воздержания», и поэтому ей «уже не так тяжело». Имя спасителя Бузова называть не стала, но рассказала, что мы все его прекрасно знаем. Артистка не скрывала, что рада отношениям после длительного одиночества, пусть и краткосрочным.

Сам клип, конечно, удивил всех зрителей. Слова песни с отсылкой к разводу, откровенные костюмы, танцы, сюжет вокруг измены. Одним словом, это стоит посмотреть!